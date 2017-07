10 gode råd til at få styr på økonomien

Du er flyttet hjemmefra, og selvom økonomi ikke siger dig det store, er det godt at have styr på det. Privatøkonom Brian Helmer fra Arbejdernes Landsbank giver her 10 råd til privatøkonomien.

1. Budget

Hvad skal du betale i husleje, vand, varme og faste udgifter? Og hvad har du så tilbage at gøre godt med. Opret en budgetkonto i din bank, som via betalingsservice hver måned trækker de faste udgifter. Derefter har du det resterende beløb til rådighed (og sjov).



2. Opsparing

Selvom økonomien er stram, kan det betale sig at spare bare lidt sammen hver måned til uforudsete udgifter som tandlæge eller cykelsmed eller til ferie.



3. Forsikring

Få en indbo- og ulykkesforsikring, hvis du er udsat for tyveri eller kommer til skade, er det guld værd. Hvis du er under 21 og bor alene, dækker dine forældres indboforsikring stadig.



4. Fagforening

Starter du studie, så meld dig ind i fagforeningen. Gennem fagforeningen kan man ofte få billigere forsikring og andre fordele.



5. Boligstøtte

Undersøg muligheden for boligstøtte, hvis du bor til leje. På borger.dk kan man beregne, hvor meget støtte mdu kan få til sin husleje.



6. SU-lån

Løber din økonomi ikke rundt, kan du overveje et SU-lån, som er et billigt lån. Men du skal tænke sig om, for jo flere penge du låner, jo flere skal betales tilbage.



7. Skat

Forskudopgørelsen er et budget for ens skat. I november skal man udfylde, hvor meget man tror, at man kommer til at tjene. Hvis du ikke ved det, kan du rette i forskudopgørelsen i løbet af året, og selvom det kan være svært at vide, er det god øvelse at tænke over, hvor meget man kommer til at tjene.



8. Årsopgørelse

I marts kommer årsopgørelsen, hvor man kan se, hvad man har tjent, fået i SU og trukket i fradrag. Hvis du arbejder længere end 12 kilometer væk fra dit hjem, kan du få kørselsfradrag også kaldet befordringsfradrag, og det skal du selv skrive ind. Derudover kan man få fradrag for sit medlemskab af en fagforening og ved bidrag til velgørenhed.



9. Studierabatter og medlemsfordele

Fagforeninger giver ofte medlemsfordele og derudover giver mange for eksempel frisører og tandlæger studierabat.



10. Køb og sælg brugt

Sælg dine gamle ting, og få råd til at købe andre brugte ting. En billig og god måde at få ”nyt” på.