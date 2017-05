Sabbatår giver ny energi

Vi har brug for en pause, en lille sidevej, til at overveje fremtiden, mener gymnasieelev

Folkeskolen 10 år, gymnasiet 3 år, universitetet 6 år. 19 års skolegang. 19 år nonstop. 19 års forhastede beslutninger.



I dag forventes det af os unge, at vi skal holde gejsten i 19 års skolegang uden at træde ved siden af de rigtige beslutningers vej.



Regeringen mener, at vi unge skal kastes ud på arbejdsmarkedet, vakle indtil vi endelig finder fodfæste.

Vi har brug for en pause, en lille sidevej, til at overveje fremtiden. Sabbatåret er vejen frem.



Ja, vi kommer et par år senere på arbejdsmarkedet, men hvad gør det, hvis vi ikke vakler?



Sabbatåret bidrager til vores ansvarlighed og kulturforståelse og giver energi til at fortsætte. Disse egenskaber er ikke kun person lighedsudviklende, men også nyttige på arbejdsmarkedet.



Det er op til dig, men jeg vil hellere stå fast end vakle.