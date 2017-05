Fødselar i folkeoplysningens navn

Folkeoplysning, folkelige foreninger, folkestyre, folkehøjskole, folkeskole og folkekirke - listen over provst Viggo Ernst Thomsens mange meritter er lang

Viggo Ernst Thomsen, Sæby, er læreruddannet med liniefag i kristendomskundskab/religion og musik og blev i 1992 cand.pæd. i kristendomskundskab/religion. Han har været landsdelssekretær i FDF i Helsingør Stift og generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd. Fra 1986 til 1993 var han højskolelærer på Haslev Udvidede Højskole.



Fra 1993 til 1997 var han lektor på Folkekirkens Pædagogiske Institut og Præstehøjskolen og fra 1997 til 2007 seminarielektor på University College Nordjylland, Hjørring Seminarium, hvor han underviste i kristendomskundskab/livsoplysning, pædagogik, didaktik og videnskabsteori. Inden han i 2006 fik Kirkeministeriets ekstraordinære tilladelse til at søge præsteembede, nåede han også at beklæde en lektorstilling på University College Nordjylland.



Viggo Ernst Thomsen første præsteembede var som konstitueret i Bangsbostrand i sommeren 2009, hvor han tre år senere blev fastansat sognepræst. I 2015 kom han til Sæby Sogn og blev provst for Frederikshavn Provsti.



Viggo Ernst Thomsen har udgivet flere bøger om kristendomskundskab og -formidling og har desuden beklædt flere tillidshverv, blandt andet som bestyrelsesmedlem i Religionspædagogisk Center, Frederiksberg, som medlem af Aros Forlags teologiske redaktionsudvalg og fra 2000 som bestyrelsesmedlem på Silkeborg Højskole, fra 2006 som næstformand.



Endvidere har Viggo Ernst Thomsen siden 1972 været engageret i frivilligt, ulønnet arbejde i utallige sammenhænge, blandt andet 36 år som frivillig FDF-leder og otte år som bestyrelsesmedlem i seks forskellige FDF-kredse landet over, et par år som redaktør på grundbogen ”Den lodrette beståen” til KLM-faget i læreruddannelsen, som bestyrelsesmedlem for ”Religionspædagogisk Center”, Frederiksberg (nu Forlaget ”Eksistensen”) og for Silkeborg Højskole, fra 2006 som næstformand.



Han er tillige foredragsholder med emner som: ”Hvor kommer vort livsmod og livsglæde fra?”; ”Pædagogik, kritisk sans og forførelse”; ”Hvad enhver folkekirkedansker bør vide om de 5 verdensreligioner”; ”Salmer, der ikke falmer” og ”Det kristne gentleman-ideal i FDF 1902-1968”.

Viggo Ernst Thomsen er på 35. år gift med sognepræst Gurli Møller Andreasen, der har sit virke i Abildgaard Sogn. Parret, der er bosat i Sæby, har fire børn: en datter, der er cand.scient.pol, men arbejder i et stort advokatfirma i Paris, en søn, der arbejder som arkitekt i Aalborg, en søn, der er optaget på ”London School of Economics”, men arbejder pt. i Sæbys Ishus og en datter, der er ved at afslutte 9. klasse og arbejder deltids i Føtex. Alle fire børn spiller klaver og har lært at spille trompet eller basun i FDF.