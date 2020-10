Ældre får ikke afgørende influenzavacciner, minister vil standse omvendelse af homoseksuelle og coronakrisen fører til færre nye børn

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Vi indleder dette overblik med statsministerens seneste skridt i kampen mod corona, der spreder sig Europa i disse dage og har fået både Tyskland og Frankrig til igen at iværksætte nye nedlukninger. Mens de nye restriktioner om mundbind træder i kraft i dag, vil Mette Frederiksen (S) nu mødes med danske ambassadører.

”Situationen er alvorlig. Jeg har i morgen inviteret vores danske ambassadører rundt om i Europa til et virtuelt møde for at høre deres vurderinger. Vi skal stå sammen i kampen mod corona,” skriver statsministeren i et opslag på Facebook.

Samtidig i Danmark får ældre og syge, der er i risikogruppen under coronaepidemien, ikke den influenzavaccine, der ifølge sundhedsmyndighederne er særlig afgørende i år. Borgere over 65 år, kronisk syge og andre i risikogruppen har ellers taget opfordringen til sig, men der er så mange, der har ønsket en vaccine, at de praktiserende læger ikke har flere og må afvise patienter. Det skriver Ritzau. Ifølge sundhedsmyndighederne er vacciner vigtige, fordi dødeligheden af covid-19 stiger markant hos patienter, der samtidig får almindelig influenza. I en Facebook-rundspørge blandt 522 lægehuse har 391 inden for det seneste døgn svaret, at de er løbet tør og må afvise patienter og plejehjem.

I udlandet bliver forholdet mellem Frankrig og Tyrkiet kun dårligere på grund af en principiel strid om retten til at vise tegninger af muslimernes profet Muhammed, som har ført til boykot af franske varer og store demonstrationer i flere arabiske lande. Danmarks udenrigsminister fordømmer nu den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, for at puste til ilden.

”Det her er på ingen måde i orden. Vi fordømmer den form for adfærd,” siger Jeppe Kofod (S) til TV 2. ”Danmark står last og brast med Frankrig i denne sag,” fortsætter udenrigsministeren.

Der er dog ikke nogen fare for, at vi ender i en ny Muhammed-krise, påpeger Dominique Moïsi, der er fransk ekspert i internationale relationer og forsker emeritus ved tænketanken Institut Montaigne i Paris, over for Kristeligt Dagblad. Dette er ikke en gentagelse, og der er ikke noget, der tyder på, at vi står over for samme langvarige krise som i 2006, mener Moïsi med henvisning til, at der gik flere måneder, fra de danske tegninger blev trykt, indtil danske ambassader stod i brand.

I Polen fortsætterprotesterne mod ny abortlov. Der har været demonstrationer siden weekenden, hvor protesterne også nåede flere af landets kirker. Nu nedlægger mange polakker også arbejdet i protest mod afgørelsen om en stramning af landets abortlov, der vedtages i dag. Tusindvis af polakker gik onsdag aften på gaden, skriver Ritzau. Der har også været demonstrationer i flere andre polske byer samt protester foran polske ambassader i udlandet. Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at forfatningsdomstolen i Polen har besluttet, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt. Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis den udgør en risiko for morens liv eller helbred.

Tilbage i Danmark vil ligestillingsminister Mogens Jensen (S) undersøge, om såkaldt omvendelsesterapi skal reguleres ved lov, som det er tilfældet i Tyskland. Omvendelsesterapi går ud på, at man prøver at få homoseksuelle til at blive heteroseksuelle ved brug af forskellige metoder. Ministeren kalder det ifølge Ritzau for "en forfærdelig praksis", men erkender, at historierne om omvendelsesterapi i Danmark indtil nu er anekdotiske. I Tyskland har man indført et forbud mod omvendelsesterapi rettet mod personer under 18 år. Det forventes, at en dansk undersøgelse om emnet kan være færdig til næste forår. I en undersøgelse af LGBT-personers vilkår, der blev udgivet tidligere på året, svarede 24 procent af de respondenter, som havde oplevet en negativ reaktion på at være åben om seksualitet eller kønsidentitet, at de havde oplevet forsøg på at blive omvendt.

Vi vender afslutningsvis tilbage til coronakrisen, som ikke kun dræber mennesker i hele verden. Pandemien fører også til færre nye borgere. Det skriver The Economist. Det er især i rige lande, hvor ønsket om at sætte nye børn i verden formentlig daler på grund af den økonomiske recession, som coronarestriktioner og nedlukninger medfører. I Japan viser tal, at nye graviditeter i maj faldt med 11 procent sammenlignet med den samme periode sidste år. Selvom det andre steder stadig er svært at måle, hvorvidt fødselsraterne generelt falder som direkte konsekvens af corona, så er der flere tegn på, at det er ved at ske, skriver magasinet. For færre kvinder i ressourcestærke lande ønsker at få børn i usikre tider, skriver The Economist, men regeringer rundt omkring i verden forsøger allerede at sætte ind over for tendensen. I Singapore har regeringen tilbudt par en ekstra bonus på cirka 10.000 kroner for at få børn inden for de næste to år. I Japan har den nye premierminister, Suga Yoshihide, foreslået at indføre en særlig sundhedssikring, der skal støtte borgere med fertilitetsbehandling.