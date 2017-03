Ældreomsorgen fungerer da godt

Jeg møder mange taknemlige og tilfredse ældre, som synes, at de får en god behandling både i sundhedsvæsenet og i kommunen. I Thisted Kommune fik vi op til jul tilbudt hjælp til at bage småkager. Jeg synes det er flot.

Torsdag aften så jeg ”Debatten” på DR 2. Jeg blev meget ked af det, men også lidt vred.

Her står alle disse kloge mennesker og skændes om et problem, som stort set ikke eksisterer. Når jeg blander mig, er det, fordi jeg inden for det seneste års tid har haft brug for den kommunale hjemmepleje på grund af min hustrus sygdom og tiltagende svagelighed.

Jeg vil sige, at vi har ikke haft nogen som helst problemer med at få den hjælp, vi har haft brug for. Vi får hjælp fra venlige, veluddannede personer, og for de allerflestes vedkommende også kvalificerede mennesker. Vi har mulighed for at tilkalde hjælp om natten. Det har jeg haft brug for flere gange, og det har også fungeret fint.

Så siger man, at de har så travlt, og det skal nok være rigtigt, men det er sjældent, at vi mærker det. Det sker selvfølgelig, at der kommer en ret hastigt og siger: ”Undskyld jeg blev lidt forsinket på grund af et nødopkald,” men det er også det hele.

Jeg møder mange taknemlige og tilfredse ældre, som synes, at de får en god behandling både i sundhedsvæsenet og i kommunen.

I Thisted Kommune fik vi op til jul tilbudt hjælp til at bage småkager. Jeg havde en dame i to timer, vi fik bagt pebernødder og vaniljekranse og lagt dej til brunkagerne, som jeg så måtte bage dagen efter. Jeg synes, det er flot.

Så er der manden fra Langeland, som omtalt i medierne, og hans nabos dårlige boligforhold og uværdige behandling. Det er selvfølgelig et problem for den pågældende kvinde.



Men helt ærligt! Hun har formentlig været pensioneret i 25-30 år. Hun og hendes familie har da vidst, at den bolig ikke var velegnet til at blive gammel i. Alligevel har hun holdt fast i sit gamle hus.



Det kan da ikke være kommunens skyld.