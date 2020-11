Amerikanere spionerede mod ministerier, MeToo rammer symfoniorkester, og britiske biskopper blander sig i atomvåben-aftale

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Amerikansk spionage mod Danmark

Denne uges daglige nyhedsoverblik begynder med en sag, der fylder det danske mediebillede her til morgen. Ifølge hemmelige rapporter har den amerikanske efterretningstjeneste NSA nemlig udnyttet et tophemmeligt dansk-amerikansk spionsamarbejde til målrettet at spionere mod centrale ministerier og private virksomheder i Danmark.

Oplysningerne fremgår af en intern whistleblower i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) omkring 2015 ifølge DR Nyheder. Rapporterne advarede FE’s ledelse om mulige ulovligheder i et efterretningssamarbejde mellem Danmark og USA om at tappe danske internetkabler for informationer, som efterretningstjenesterne kunne bruge i deres arbejde. Professor i forfatningsret Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet kalder over for DR afsløringen af spionagen for rystende og med til at undergrave sikkerheden for Danmarks vitale interesser.

MeToo rammer symfoniorkester

Anden bølge af MeToo ramte Danmark efter sommerferien og begyndte med Sofie Lindes nu berømte ord til Zulu Awards om sin oplevelse med en "tv-kanon" på Danmarks Radio. Siden blev en P1-radiovært afskediget på grund af krænkende adfærd, og nu rammes DR af en ny afsløring.

I dagens Information fortæller en række tidligere og nuværende musikere fra DR Symfoniorkestret om grænseoverskridende adfærd og krænkende oplevelser. Der berettes om urørlige musikere, mens andre er særligt udsatte for sexistiske og nedladende kommentarer. Det sidste gælder især for de unge udlændinge, der er ansat på prøvetid, og især for kvinderne. DR oplyser, at man er ved at udarbejde et adfærdskodeks i DR i samarbejde med medarbejderne, og at man i den forbindelse også har holdt et møde med de ansatte i symfoniorkestret.

11 millioner coronasmittede i USA

I går nåede antallet af covid-19-smittede amerikanere 11 millioner, hvilket er det største tal i verden. Bare på en uge er antallet af smittede personer i USA steget med over en million, viser tal fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP. I USA er 246.108 personer døde som følge af virusset siden pandemiens begyndelse, og landet er det hårdest ramte i verden med antal smittede og døde.

Den kedelige rekord sker, mens den amerikanske præsident, Donald Trump, ikke vil indføre yderligere restriktioner for at bremse smitten, og han vil heller ikke anerkende sit nederlag i det amerikanske valg. Den nyvalgte præsident, Joe Biden, står ellers klar med tiltag for at bremse udviklingen og har nedsat en særlig anticoronagruppe. Til CNN siger den amerikanske topvirolog Anthony Fauci, at der spildes værdifuld tid, når overgangen ikke kører glat. Det vil være bedre, hvis vi kunne begynde at arbejde med Joe Biden, siger han blandt andet.

Hjemmearbejde kan øge racisme

Vi bliver på området, for en af de udbredte tiltag i kampen mod corona er hjemsendelse af medarbejdere. Men mens social afstand er med til at bremse smitte, kan det have andre negative sideeffekter. En af dem er manglende kontakt med – og dermed forståelse for – mennesker med en anden baggrund end en selv.

Ifølge en ny rapport fra Woolf Institute kan udbredt hjemmearbejde i Storbritannien føre til øget racisme og flere fordomme. Det er BBC, der viderebringer rapportens konklusioner, som blandt andet peger på faren ved at arbejde i isolerede siloer og på vigtigheden ved social kontakt på arbejdspladsen, der sikrer kendskabet til personer med andre religiøse tilhørsforhold og anden etnicitet. Instituttet har gennemført en undersøgelse blandt 11.700 briter. Tre ud af fire personer på kontorer befinder sig i etnisk blandede omgivelser, lyder det blandt andet.

Engelske biskopper blander sig i aftale om atomvåben

I samme land kommer kirken nu på banen for at få den britiske regering til at underskrive en aftale, der skal forbyde atomvåben. Ifølge The Guardian har to ærkebiskopper fra Church of England sammen med 20 biskopper skrevet et brev til landets ledende politikere, hvor kirken støtter en FN-traktat, der skal nedlægge atomvåben. Aftalen skal træde I kraft til januar og er underskrevet af 50 lande. Dog har ingen af verdens atommagter underskrevet aftalen, og USA har kaldt den for en strategisk fejltalelse, der vil tippe magtbalancen i verden.

Ny lov skal redde indiske kvinder

Det store land Indien har alvorlige problemer med både børneægteskaber og mødredødelighed. Faktisk er død i forbindelse med graviditet og fødsel den vigtigste dødsårsag for piger mellem 15 og 19 år. I dagens udgave af Kristeligt Dagblad kan man læse, at den indiske regering hæve den tilladte alder for ægteskab fra 18 til 21 år for at modvirke børneægteskaber og teenagegraviditeter. Om det vil hjælpe vil tiden vise, men der er i hvert fald mange penge i tiltaget, for hvis de indiske kvinders tilladte ægteskabsalder sættes op fra 18 til 21 år, vil det have ”enorme fordele økonomisk og socialt for kvinderne”, påpeger økonomen Soumya Kanti Gosh ifølge den indiske avis The Economic Times i en rapport.

Antallet af søndagsskoler er halveret

De seneste årtier er kirkelige initiativer som babysalmesang og spaghetti-gudstjenester dukkert frem mange steder. Men samtidig er interessen for den mere traditionelle søndagsskole dalet kraftigt. De seneste 20 år er antallet af søndagsskoler tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler halveret fra 90 til 45. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Danske søndagsskoler blev stiftet i 1883 som en del af Indre Mission, men er i dag en selvstændig organisation, der tilbyder legestuer, søndagsskoler, børne- og juniorklubber og holder lejre.

”Vi har i lang tid kæmpet med at få skabt et mere nuanceret billede af, hvem vi er. Men det har været svært at få brudt med gammeldags forestillinger om, at søndagsskoler er et sted, hvor der terpes bibelvers og salmer,” siger Steen Møller Laursen, landsleder i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

Ifølge en religionssociolog er en forklaring på udviklingen, at mange danskere i dag foretrækker folkekirken på grund af dens sociale funktion mere end på grund af dens religiøse indhold.