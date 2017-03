Støjbergs opfordring til stikkeri mødes med højt humør

En stormflod af anmeldelser af pizzeriaer oversvømmer de sociale medier i kølvandet på en opfordring fra Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til at anmelde mistænkelige arbejdere i pizzeriaer

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har igen formået at sætte sig selv i centrum i en debat med moralske dimensioner.

Denne gang drejer det sig om en opfordring til danskerne om at anmelde folk, som man mistænker for at arbejde illegalt i Danmark.



Til TV 2 siger Inger Støjberg nemlig, at hun gerne ser, at danskerne ringer til myndighederne om mistænkelige personer, der ikke taler dansk. Det sker i forbindelse med en dokumentar, hvor TV 2 afslører omfanget af illegal arbejdskraft i Danmark.



"Jeg vil faktisk også opfordre helt almindelige danskere til, at når de for eksempel er inde på deres pizzeria og synes, at der er noget underligt med det baglokale, fordi der går mange rundt, der ikke taler dansk overhovedet, at man jo så også selv kontakte myndighederne, fordi det er en utopi at tro, at politiet kan komme i ethvert baglokale i Danmark," siger hun til TV 2.

Inger Støjbergs opfordring har udløst en lavine af forargede kommentarer fra hendes politiske modstandere.



"Stikker-Ingers moralsk kollaps. Først kagen. Nu pizzabagere. Altid dem og os. Altid dele, aldrig samle," skriver tidligere chefredaktør David Trads.

Men langt de fleste modstandere har valgt en mere humoristisk tilgang:



Ôzlem Cekic, eks-SF, har således lagt turen forbi sit lokale pizzeria, som hun giver fem stjerner. Angiveligt fordi han er økologisk og er god til at kysse konen. Hvad Ôzlem Cekic bygger den iagttagelse på fremgår ikke.

Kære Støjberg.Jeg vil #AnmeldEnPizzabager som bruger økologiske ingredienser,god t at indrage børn og kysse konen.Han får ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #dkpol pic.twitter.com/fW80LMbwxc — Özlem Sara Cekic (@cekicozlem) 30. marts 2017



Også SF-formand Pia Olsen Dyhr har lagt sig i slipstrømmen af de hundredevis af danskere, der har valgt at benytte Inger Støjbergs opfordring til at anmelde pizzabagere. Her er et par eksempler.

Tænkte at jeg lige ville lægge et besøg forbi min lokale pizzabager :-) det blev nu til snak og pommes frites pic.twitter.com/VgC6zbe5K5 — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) 30. marts 2017



Kirstine Ploug vægter i sin anmeldelse bundenes tykkelse. Hun går efter de tynde.

Er mest til Itsi Pitzi, men har lige opdaget, at Gorms måske er endnu bedre - deres bunde er tyndere. #anmeldenpizzabager — Kristine Ploug (@kristineploug) 30. marts 2017



Sofie Heilmann går uden om skinken. Hun roser et pizzaria for den vegetariske version.

Utterslev Pizzaria laver fantastiske vegetar pizzaer - lige noget for jer der har fået nok af skinke. #anmeldenpizzabager #dkpol — Sofie Heilmann (@_Heilmann) 30. marts 2017



Andreas Fensholm brokker sig over, at han har anmeldt pizza fra Dr. Oetker. Men helt uden effekt.

Jeg har tidligere gjort meget ud af at anmelde Dr. Oetkers pizzaer. Jeg var ikke imponeret. https://t.co/l0EGS3aJCV#AnmeldEnPizzabager — Andreas Fensholm (@fensholm) 30. marts 2017



Inger Støjberg kan imidlertid trøste sig med en lunken og tvetydig opbakning fra opbakning fra Dansk Folkeparti,



"Jeg kan ikke være uenig i, at ministeren siger, man skal melde det til politiet, hvis man har mistanke om ulovligheder. Det er fuldstændig indlysende," siger Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti.



"Men i min bog er det slet ikke diskussionen, og det afsporer fuldstændig debattens substans om, hvordan vi gør noget ved det (illegalt arbejde red.) når vi begynder at diskutere noget pjat."

Men fra Liberal Alliance er der ingen hjælp at hente.



"Det er en myndighedsopgave, og det er altså myndighederne, der skal vurdere, om der er noget ulovligt. Selvfølgelig skal man ikke bare gå med bind for øjnene i det her samfund, men man skal heller ikke mistænkeliggøre alle," siger Laura Lindahl.



Laura Lindahl uddyber, at hun er enig i, at man skal kontakte politiet, hvis man vurderer, at der foregår noget ulovligt. Men man skal ikke være særligt på stikkerne, mener hun.



" Jeg frygter lidt den splittelse i, at man går og holder øje. At man som minoritet kan føle, at går alle nu og holder særligt øje med mig? Hvis man ikke er god til at tale dansk, hvad så?" siger hun.