Begge parter ser god fremdrift i regionsforhandlinger

Både regionerne og fagbevægelsen udtrykker tilfredshed med de overenskomstforhandlinger, der skete torsdag

Overenskomstforhandlingerne i 2018 har været en fastlåst affære. Parterne i Forligsinstitutionen og en omfattende lockout lurer i horisonten. Fredag var der dog mildere toner efter torsdagens møde.

Her var der forhandlinger mellem regionerne og fagbevægelsen, og i modsætning til forhandlingerne med staten og kommunerne udtrykker begge parter tilfredshed.

"Jeg oplevede en god stemning og en vilje til at møde hinanden under forhandlingerne torsdag."

"Så jeg kan godt nikke ja til billedet af, at det var nogle gode forhandlinger," siger regionernes chefforhandler i de igangværende overenskomstforhandlinger, Anders Kühnau, fredag morgen.

Det spejler de udtalelser, chefforhandleren for Fag og Arbejde, FOA, Dennis Kristensen kom med efter forhandlingerne.

"Onsdag brugte vi 14 timer hos kommunerne på absolut ingenting. I dag blev vi præsenteret for mere nytænkning og nye bud på ti minutter, end kommunerne var i stand til hele onsdag."

"Så der er lidt mere optimisme," sagde FOA's chefforhandler, Dennis Kristensen, til DR efter forhandlingerne torsdag.

Torsdag kom det samtidigt frem, at regionerne kraftigt har mindsket det antal sygeplejersker, der er varslet lockout for. Ugen før det blev antallet af læger mindsket.

Overenskomstforhandlingerne i 2018 er domineret af en musketered mellem fagforbundene om, at man står sammen om en række krav. Her er tale om ting som løn og ikke mindst, at lærernes arbejdstid skal forhandles.

I 2013 blev lærerne lockoutet efter en konflikt om grundlæggende forandringer af deres arbejdstid. Det endte med et regeringsindgreb, der af mange er opfattet som et planlagt politisk indgreb.

Hvis det er sandt, så var det direkte i strid med den danske model. På den baggrund har resten af fagbevægelsen valgt at være solidarisk med lærerne.

/ritzau/