Sex i Bibelen: Dine bryster er som gazelletvillinger

I den ældste del af Bibelen er intimitet ikke noget, man undgår. Der findes derimod fortællinger om både berusende elskov og begær, og man kan lade sig inspirere af de alternative komplimenter, der ofte involverer mere end ét klovdyr. Her er ti eksempler på bibelvers, hvor den seksuelle side af mennesket kommer under kærlig behandling

1. Mosebog kapitel 1 vers 28:

Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!



1. Mosebog kapitel 2 vers 24:

Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.



1. Mosebog kapitel 18 vers 12:

Sara lo ved sig selv og tænkte: ”Skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel?”



3. Mosebog kapitel 15 vers 19:

Når en kvinde har blødning, og der flyder blod fra hendes underliv, er hun under sin menstruation uren i syv dage, og enhver, der rører ved hende, er uren indtil aften.



5. Mosebog kapitel 24 vers 5:

Når en mand lige har giftet sig, skal han ikke gøre krigstjeneste, og man kan heller ikke pålægge ham andre forpligtelser. Et år skal han være fritaget til gavn for sit hus og til glæde for sin hustru.





6. Prædikerens bog kapitel 4 vers 11:

Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene?



7. Prædikerens bog kapitel 9 vers 9:

Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen, for det er din løn i livet og i det, du slider med under solen.



8. Ordsprogenes bog kapitel 5 vers 18 og 19

Velsignet være din egen kilde, glæd dig over din ungdoms hustru, den elskede hind, den yndefulde gemse; lad altid hendes elskov mætte dig, berus dig til stadighed i hendes kærlighed.



9. Højsangen kapitel 5 vers 1

Spis, venner, drik, og berus jer i elskov!



10. Højsangen kapitel 4 vers 5:

Dine bryster er som hjortekalve, gazelletvillinger, der græsser blandt liljerne.