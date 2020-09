Verdens vilde dyr forsvinder, Trump nedtonede bevidst coronafare, og biskopper frygter konsekvenser af omskæringsforbud

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Godformiddag. Dagens store historie i nyhedsbilledet er afsløringen af den amerikanske præsident Donald Trumps forsøg på at nedtone faren ved corona tilbage i februar. Historien bringes ifølge den amerikanske avis The Washington Post i en ny bog af journalist Bob Woodward, der lavede et telefoninterview med præsidenten, da coronavirussen netop var begyndt at brede sig til verden. I interviewet, der er optaget, sagde Trump, at han var klar over sygdommens dødelighed, men over for nationen nedtonede faren ved at hævde, at den ikke er værre end en influenza, og at den snart vil forsvinde.

Trump indrømmede onsdag, at han forsøgte at nedtone faren ved corona for ikke at skabe panik og for at styrke nationen.

Her er nogle andre af dagens vigtige historier fra ind- og udland:

Biskopperne frygter for konsekvenserne af at kriminalisere omskæring af drengebørn, som for tiden bliver diskuteret livligt. I dagens udgave af Kristeligt Dagblad kalder folkekirkens biskopper et forbud for en fejltagelse og et slag mod religionsfriheden.

Kriminelle familier hærger landets største byer, skriver Berlingske. Forleden kom det frem, at svenske byer plages af en række såkaldte mafia-lignende klaner, der driver en kriminel stat i staten. En borgmester, politifolk og en frontmedarbejder beretter om stridende familiers hærgen i de udsatte boligområder i København, Aarhus og Odense. Rigspolitiet bekræfter, at et mindre antal familier har kriminalitet som omdrejningspunkt.

68 procent af de vilde dyr er væk, fremgår det af en ny rapport fra Verdensnaturfonden, WWF. Udviklingen er sket siden 1970. Rapporten ”Living Planet Report 2020” blev offentliggjort natten til torsdag. Værst står det til med 944 dyrearter, som er afhængige af ferskvand. De har oplevet en tilbagegang på 84 procent fra 1970 til 2016, fremgår det af rapporten ifølge tv2.dk.

Kvinders æg bør kunne opbevares nedfrosset i længere tid. Sådan lyder det i et nyt borgerforslag, der nu har rundet 50.000 underskrifter, fremgår det af hjemmesiden borgerforslag.dk. I dag siger loven, at æg, der er udtaget i forbindelse med fertilitetsbehandling, ikke må opbevares i mere end fem år. Herefter skal de destrueres. Ifølge borgerforslaget skal befrugtede og ubefrugtede æg kunne forblive nedfrosne, indtil kvinden fylder 46 år og derfor ikke længere må modtage fertilitetsbehandling.

Det nye familieretlige system, Familieretshuset,som skal støtte børn og forældre i skilsmissesager, er mislykkedes og trækker et spor af eskalerende familiekonflikter efter sig, som især går ud over børnene. Sådan lyder det fra forældre og eksperter. Forældre må vente i op til et år, før deres sag tages op. En af de forældre, der er ramt af systemet, er Mads, der ikke har set sin søn i mere end ti måneder. Hans historie fortælles i den seneste udgave af DR-podcasten ”Genstart”.

Vi slutter tilbage i kirkens verden, hvor mange kirker fik erfaring med online-gudstjenester, da de måtte lukke ned i marts. Et nyt forskningsprojekt samler ifølge Kristeligt Dagblad erfaringene, og det er ifølge ekspert glædeligt med de digitale tiltag, men de skal dog opfattes som nødløsninger, der ikke kan erstatte den fysiske oplevelse. Samtidig bør man huske, at ældre kirkegængere har sværest ved at tage digitale tilbud til sig, lyder reaktionen blandt andet.