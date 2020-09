Sofie Linde inspirerer kolleger i mediebranchen, omstridt sang bliver i Højskolesangbogen, og franske ministre vil forbyde jomfruattester

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Coronaen har igen indtaget denne uges dagsorden. I dette nyhedsoverblik begynder vi derfor med coronaepedimien, der stadig har godt fat i Danmark.

Kontakttallet er steget til 1,5, og der er genindført restriktioner i Hovedstaden og Odense. Det er mest unge, der i øjeblikket bliver smittet, og de har hidtil umiddelbart ikke oplevet slemme symptomer. Men også unge skal helst undgå at blive syge, lyder det fra Statens Serum Institut, efter historier om senfølger efter coronasygdom blandt unge. I Politiken fortæller 22-årige Vicky Nyskjold, der var syg i marts, at hun stadig lider af hovedpine, er træt og svimmel og derfor er sygemeldt fra sit job.

Det er ikke kun vores sundhed, der over tid rammes af coronaen. De samfundsmæssige reaktioner på sygdommen vil også gå ud over menneskers uddannelse. Resten af århundredet vil coronakrisens følger nemlig kunne ses på bruttonationalprodukterne for alle verdens lande, blandt andet som et resultat af skolelukninger. Ifølge Jyllands-Posten vurderer OECD i en ny rapport, at læringstab især har ramt de mest marginaliserede, "der ikke har adgang til digitale løsninger eller ikke har motivationen for at lære på egen hånd."

I den nye udgave af Højskolesangbogen, der udkommer næste måned, vil ”Den danske sang er en ung blond pige” stadig være at finde, selvom sangen er blevet kritiseret for at være ekskluderende. Den vil endda også bevare sin plads på sangbogens omslag, oplyser udvalget bag sangbogen i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Vi har ikke bøjet os for krænkelseskultur, siger udvalgsformand Jørgen Carlsen, der er klar over, at udvalget dermed har valgt side i den værdidebat, der opstod som et resultat af sagen om sangen på CBS.

I Frankrig skal der sættes en stopper for en forældet praksis blandt grupper af indvandrere. Det mener indenrigsminister Gerald Darmanin og statsborgerminister Marlène Schiappa. De to ministre vil ifølge Le Figaro formelt forbyde jomfruattester, der skal bevise unge kvinders "renhed" og "dyd" inden et ægteskab, og straffe de læger, der udsteder dem. I 2018 opfordrede WHO til forbud mod test for jomfruelighed, som udgør en "krænkelse af kvinders og pigers grundlæggende rettigheder".

Lystlæsning har en positiv betydning for anbragte børn og unges trivsel og skolekarakterer, viser nye analyser ifølge Kulturmonitor. Men problemet er, at hver tredje anbragte barn og unge aldrig læser en bog for fornøjelsens skyld. Undersøgelsen, der er udarbejdet for Egmont Fonden, giver for første gang viden om lystlæsnings betydning for anbragte børn og unge. Analyserne viser også, at lystlæsning særligt bidrager til en øget indsigt i ens egen situation, en større forståelse for omverdenen og et frirum for de anbragte unge.

DR-værten Sofie Lindes historie om sexchikane på DR har fået seks kvindelige journalister ansat ved TV 2 til at stå frem med deres oplevelser på mediearbejdspladser. Gruppen er ifølge Jyllands-Posten i gang med at indsamle flere beretninger om sexchikane samt underskrifter fra kvindelige journalister i hele mediebranchen. De ønsker at bevise, at sexchikane ikke hører fortiden til.

"Vi har alle oplevet det i større eller mindre grad i løbet af vores karriere. Upassende bemærkninger om vores udseende eller påklædning. Lumre beskeder. Grænseoverskridende fysisk adfærd. Advarsler om, at der er enkelte mænd, vi skal undgå til julefrokosten. Det skete engang. Det sker stadig," skriver kvinderne i en mail, der er sendt rundt til kolleger på landets medier.

Voksne burde gøre det lettere for børn at blive glade for deres køn, skriver dagens kronikør i Kristeligt Dagblad som reaktion på regeringens forslag om, at børn helt ned til femårsalderen selv bestemmer deres juridiske køn.

"Hvis vi forældre bruger mere tid på at elske hinanden og vise vores børn, at vi gør det, gør vi det meget lettere for dem at blive glade for det køn, de har, men som ingen tør fortælle dem, hvorfor de har. Vores køn er ikke en social konstruktion. Det er forestillingen om vores køn, der er det," skriver Lene Hultén.