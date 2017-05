Digitalisering skal sikre EU’s grænser

EU’s ydre grænser gennemgår i disse år en elektronisk sikkerhedsoprustning. Men Danmark står med sit retsforbehold uden for flere elementer af kontrollen

Vi starter i den såkaldte C-finger i Københavns Lufthavn. Porten til Danmark for de heldige, der har været på badeferie i Thailand eller shoppetur i New York City. C-fingeren er nemlig ankomst- området for mange af de fly, der lander fra destinationer uden for Europas såkaldte Schengen-union. Som flypassager må man derfor igennem paskontrollen, før man kan hente sin bagage og drage ud i Danmark og det sædvanligvis grænseløse Europa.



Og paskontrol består i dag af langt mere end et stempel og en årvågen grænsebetjent. Sidste år fik Københavns Lufthavn elektroniske paskontroller, der kan foretage ansigtskendelser af rejsende EU-statsborgere. Og for alle rejsende gælder det, at ens pas ikke bare skal vises og registreres, nej, pasholderens oplysninger bliver også kørt gennem flere internationale person- og kriminalregistre.

Ifølge Steen Pedersen, der er politiinspektør i Københavns Lufthavn, søger paskontrollen i dag på personer i både kriminalregistret og i pasregistret, i Interpols database over stjålne og tabte rejsedokumenter, samt i databasen Schengen Information System