DR svarer på kritik af gratis eid-fejring: Vi lefler kun for børnene

Den 1. juli inviterer DR Koncerthuset i samarbejde med andre organisationer til muslimsk eid-fest. Det vækker debat, eftersom eid-festen modsat DR’s julekoncert er gratis. Morten Marinus (DF) kalder det leflen for muslimsk mindretal. Chef for DR Koncerthuset, Leif Lønsmann, svarer nu igen på kritikken

Hvorfor er eid-festen gratis, når den seneste julekoncert kostede 325 kroner at deltage i?



Vi laver 400 koncerter om året, hvor de fleste er almindelige koncerter med billetentré såsom vores julekoncert ”Merry Christmas”. Men når vi laver koncerter målrettet børn og familier i regi af ”DR Musikariet”, gør vi det så vidt muligt gratis. Og eid-festen er sådan et arrangement.



Hvorfor holder I eid-fest?



Vi er i dialog med boligforeningen Urbanplanen, som ligger ved siden af koncerthuset. De havde midler til at holde fest, vi havde koncerthus til at spille musik i og en ambition om at formidle levende musik til børn og deres familier. Derfra opstod ideen om at holde en fest i anledningen af eid, som er en festdag for mange familier og børn.

Hvilke andre koncerter er gratis at deltage i?



Vi fejrer Reformationsåret i år, hvor vi planlægger en klassisk koncert, som koster penge, men også en udgave for børn, som den eid-fest på lørdag, der skal være gratis. Derudover har vi holdt gratis koncerter eksempelvis til Halloween, Pinsekarnevallet og Sankt Hans.



Hvorfor skal licensbetalere betale for en muslimsk festdag?



Vi blander os ikke i, hvad publikum tror eller mener. Vi laver her åbne koncerter for et publikum, og beboerne i Urbanplanen betaler også licens. Alle er i øvrigt velkomne til at komme til koncerterne.



Afviser du, at der går licenskroner til en muslimsk fest?



Licenskronerne går til tre åbne koncerter i Koncerthuset, hvor alle er inviterede.



Morten Marinus (DF) mener, at DR lefler for et muslimsk mindretal. Gør I det?



Vi lefler ikke for den ene eller den anden gruppe. Hvis vi lefler for nogen, er det for børnene. Og hvis vi lefler for noget, er det musikken.



Formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, mener ikke, at islam skal støttes finansielt af det offentlige. Hvad siger I til det?



Vi laver en koncert, og det offentlige støtter DR’s koncertvirksomhed. Det er ikke en finansiel støtte til noget kirkesamfund.



Hvor klogt er det af DR at provokere politikerne, når regeringsflertallet har vedtaget at skære i licensen?



Koncerthuset ville blive meget tavst, hvis vi undlod at spille musik til anledninger, som nogen ikke bryder sig om. Vi spiller 400 koncerter om året, blandt andet 20 julekoncerter og til mange andre anledninger, og vi prøver at ramme så bredt som muligt.



Er det ikke problematisk, at visse koncerter bliver støttet af licenskroner, mens andre har billetentré?



Vi får øremærkede licenspenge til at lave koncerter for børn og familier, hvor der er andre koncerter, vi ikke må bruge licenspenge på af konkurrencehensyn. Det er på den ene side et spørgsmål om, hvor dyr koncerten er, og på den anden side et spørgsmål om, hvilke midler vi har adgang til, der afgør om koncerten bliver gratis.