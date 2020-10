Rektor efterlyser støtte til undervisere, Corbyn suspenderes for antisemitisme, og norsk parti vil tilbyde polske kvinder gratis abort

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Dagens overblik begynder med angrebet på Notre Dame-kirken i Nice i går. Tre mennesker blev brutalt myrdet, og den franske præsident tog straks til den sydfranske by og konstaterede, at Frankrig "er under angreb". Samtidig sagde han, at landet ikke "giver ikke køb på noget”. Ledere af en række andre lande, herunder Mette Frederiksen (S), har sendt medfølende tanker til franskmændene. De tre angreb på bare en måned, der beskrives som terror, er tegn på terroristernes nye hovedfortælling, skriver Kristeligt Dagblad i dagens udgave. Blasfemi mod islam er det nye mål, efter Islamisk Stat og kalifatet har lidt nederlag, mener finsk forfatter til flere bøger om sammenstødene omkring ytringsfrihed og religionsforhånelse. Han ser den franske opblussen som et tegn på, at den globale værdikamp om disse emner kan blive antændt af den mindste gnist.

Herhjemme har mordene sat gang i debatten om tegningerne igen. Danske undervisere har modtaget trusler og hadbeskeder efter at have udtrykt offentlig støtte til den dræbte franske skolelærer Samuel Paty, der havde vist tegninger af den muslimske profet Muhammed. En lektor ved en professionshøjskole, der ønsker at være anonym, har selv modtaget trusler og tror ikke, at der er nogen undervisere, der tør vise dem længere. Der er selvfølgelig enkelte, der er stået frem, men det er nok enkeltstående tilfælde, siger hun til Weekendavisen. I samme artikel siger rektor på Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, at politikere og skoleledere bør bakke mere op om underviserne. Man sender regningen og risikoen ned til den enkelte lærer, mener han. ”Som samfund skal vi stå på mål for, at en underviser til enhver tid skal kunne bruge det materiale, der tjener undervisningen.”

I Storbritannien besluttede det britiske oppositionsparti Labour i går at suspendere den tidligere formand for partiet Jeremy Corbyn. Det sker som konsekvens af de kommentarer, han har fremsat, efter at en kommissionsrapport har fastslået, at partiet ulovligt har stået bag chikane og diskrimination mod jødiske partikolleger. Jeremy Corbyn har taget afstand fra antisemitisme, men sagde ifølge ritzau også, at han mener, at rapporten overdriver problemet. De kommentarer og hans manglende vilje til at trække dem tilbage betyder, at han suspenderes fra partiet, mens en undersøgelse afventes, hedder det i en erklæring fra Labour.

Netop synet på jøder er også i fokus på Balkan. Tidligere på ugen beskrev Kristeligt Dagblad, hvordan de i stor stil forlader Europa i disse åræ. Nu har en række lande i regionen i Balkan udsendt en erklæring om at stå sammen mod antisemitisme. Det skete ifølge The Jerusalem Post i onsdags under de indledende møder til en konference kaldet Balkans Forum Against Antisemitism. “Vi er her, fordi jødehad stadig findes iblandt os," sagde USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, som deltog I mødet og opfordrede andre lande at indgå i den internationale alliance til minde om holocaust, IHRA. Udenrigsministeren påpegede desuden, at kampen mod antisemitisme presser sig på, fordi jødehad har været stigende under coronapandemien.

Polske kvinder bør kunne få gratis abort i Norge, lyder et forslag fra det norske oppositionsparti Socialistisk Venstreparti, SV. Partiet mener, at Norge bør give kvinder i Polen en håndsrækning, efter at landets forfatningsdomstol vil stramme landets lovgivningen yderligere og gøre det stort set umuligt at få foretaget lovlige aborter. Det skriver norske VG. Tusindvis af polakker har gennem ugen demonstreret mod det nye tiltag. Vi skal og kan handle nu, siger Nicholas Wilkinson, sundhedspolitisk talsmand for det norske parti. Han frygter, at polske kvinder vil ty til ulovlige og risikable metoder uden om sundhedssystemet. Forslaget møder både opbakning og modstand hos andre partier. Talsmanden for Socialistisk Venstreparti siger, at hun er parat til diskutere ideen i folketingsgruppen. Herhjemme har Enhedslisten her til morgen fremlagt et lignende forslag, skriver ritzau.

Dagens overblik slutter tilbage i Danmark, hvor alle ikke-nødvendige rejser nu frarådes. Hermed er hele verden blevet orange, undtagen to svenske regioner. Indtil i går kunne rejselystne danskere stadig tage til Grækenland, Tyskland og Norge, men så opdaterede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning til også at fraråde ikke-nødvendige rejser til disse lande, fremgår det af en meddelelse fra ministeriet. Det sker efter stigninger i antallet af coronasmittede, der overstiger "bekymrings-grænsen". Det betyder, at de eneste steder, der stadig er markeret med gult og dermed mulige at rejse til, er to regioner i Sverige: Västerbotten og Västernorrland. Det kan man se på et opdateret kort på dr.dk. Med smittestigningen er der praktisk talt ingen steder, hvor der ikke er høj smitte, lyder det fra Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Borgerservice i Udenrigsministeriet.

"Coronatristhed" er et nyt ord, som blev bragt på banen af statsministeren på et pressemøde for en uge siden. Begrænsede rejsemuligheder og nye restriktioner bidrager ikke til denne følelse, som mange formentlig kender. For vores liv er blevet meget forandret, og det gælder også for Kristeligt Dagblads administrerende direktør og chefredaktør Erik Bjerager, der i et interview i dag fortæller, hvordan corona-krisen har påvirket ham personligt, og hvor han ser de største etiske og samfundsmæssige udfordringer ved den. Og i artikelserien ”Mit forandrede liv”, der nu er blevet samlet, fortæller 60 markante danskere om, hvordan epidemien har vendt op og ned på deres hverdag, og om hvad der giver dem håb og lys i mørket.