”Tomme hjerner køber tomme flysæder”: Hjælpepakke til flybranchen er hykleri, mener Enhedslisten

En redningspakke til den kriseramte flybranche skal holde halvtomme indenrigsfly i luften – også selvom det belaster klimaet. Det burde være muligt at tilgodese både klima og erhvervsliv på samme tid, siger energiordfører fra Enhedslisten

Skal staten betale for tomme flysæder?

Det diskuteres i øjeblikket, efter staten har afsat 259 millioner til at hjælpe flybranchen, som er hårdt presset under coronakrisen. En stor del af hjælpepakken skal bruges på at holde gang i indenrigsflyruterne. Det betyder, at der risikerer at blive sendt en flyvemaskine afsted fra Kastrup til Bornholm med 17 passagerer, selvom der er plads til hele 72. Det skriver Information.

Netop denne del af hjælpepakken har fået stor kritik, da det kan virke modstridende med regeringens mål om at skære ned på Danmarks CO2-udledning.

For eksempel skriver energiordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, følgende på Twitter som reaktion på initiativet:

”Tomme hjerner køber tomme flysæder på statens regning. Kan det blive mere tåbeligt?”

Men Søren Egge Rasmussen, er det ikke forståeligt, at hensynet til klimaet ikke er topprioriteten under en pandemi, der har medført en økonomisk krise, hvor erhvervslivet er hårdt presset?

”I forhold til indenrigsflyene kan der godt være en særlig opgave i forhold til Bornholm. Rent klimamæssigt er der heller ikke den store forskel på at tage hurtigfærgen eller fly på den strækning.

Men i stedet for at holde hånden under indenrigsflyvningen skal vi have et langt større fokus på omstillingen til bæredygtige flybrændstoffer. Der er kun afsat et lillebitte beløb i den her aftale til klimabidrag. Bare fordi vi har en pandemi, skal vi jo ikke lave nogle løsninger, som slet ikke hænger sammen med den omstilling, som vi skal lave for at tage klimaproblemerne alvorligt.”

Rent principielt, kan du så forstå, at hensynet til klimaet ikke er topprioriteten, når der er en økonomisk krise?

”I Enhedslisten har vi det sådan, at vi godt kan forholde os til flere problemer samtidig og vælge de bedste løsninger. Det er der også andre politikere, der kan. Men med den aftale, der er blevet lavet her, formår man ikke det.”

Men mener du ikke, at det er vigtigt, at vi kan bevare de virksomheder, der gør, at vi kan flyve til eksempelvis Bornholm næste år eller om 10 år?

”Jamen, vi skal jo flyve mindre i fremtiden! Så der er masser af flyruter, der skal nedlægges for at begrænse vores klimabelastning. I årevis har der været unødvendig flytransport til masser af møder og konferencer, men coronakrisen har lært os, at vi sagtens kan holde møder over diverse digitale platforme. Og de der ferierejser, som folk tager på – en forlænget weekend til Barcelona – det er den slags, vi ikke kan gøre, når vi skal have Parisaftalen (en bindende aftale mellem 196 FN-medlemslande, der forpligter landene til at bidrage til den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser, red.) i hus. Derfor er det helt naturligt, at der bliver færre flyselskaber og færre ruter.”

Dansk drivhusgas udgør kun 0,1 procent af den globale udledning. Er et par tomme sæder på indenrigsflyveture så ikke ligegyldige i det store billede?

”Det udstiller nogle hykleriske løsninger. De penge, der bliver brugt på de her flysæder, kunne jo i stedet være blevet brugt på noget, som ville fremme en bæredygtig omstilling. Det kunne for eksempel være at fremme elektrificeringen af den kollektive transport. Der er ingen grund til at spilde penge på flytransport.

Desuden er det vigtigt at have nogle lande, som er foregangslande. Det har vi jo i Danmark formået at være inden for vindmøllesektoren. Vi har inden for nogle områder vist, at man kan omstille. Og på flyområdet burde vi sådan set vise det samme. Vi skulle tage teten og sige: Vi gearer ned på flytransporten.”

Tror du, det gør en forskel globalt set, at Danmark er et foregangsland?

”Ja! Det har en betydning. Det er der rigtig mange lande, der har opdaget. Jeg har deltaget i klimatopmøder i Marrakesh, og der havde man fået øje på, at Danmark har nogle løsninger, som er værd at kopiere og investere i.”