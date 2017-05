Erik Bjerager: 2016 blev endnu et godt år for Kristeligt Dagblad

Historisk godt år på Kristeligt Dagblad, men avisen står over for en massiv økonomisk udfordring med markant større udgifter til distribution

Kristeligt Dagblad fik i 2016 et historisk godt år med et overskud på 11,5 millioner kroner efter skat på baggrund af en voksende omsætning på i alt 123 millioner kroner.



Årets resultat er præget af fremgang i bladsalg og annoncesalg og vækst i de digitale aktiviteter.



Men resultatet er også præget af store besparelser. Den forbedrede økonomi skal finansiere en massiv stigning i distributionsomkostninger på papiravisen, som fremover vil belaste avisens økonomi med mellem 10 og 15 millioner kroner årligt. Stigningen i omkostningen sker efter overgangen til buddistribution og ophøret af en stabil postlevering.

Kristeligt Dagblads oplag voksede med 1,4 procent til 27.135 i andet halvår 2016. Avisens digitale medier udvikler sig også positivt. Avisen satser på at øge antallet af betalte digitale abonnementer, og 15 procent af det samlede avisoplag er nu digitalt. Brugen af e-avisen voksede med 86 procent til 91.000 i december 2016.



Med fremgangen trodser Kristeligt Dagblad den nedadgående tendens i avisbranchen.



”Vi glæder os over, at stadigt flere efterspørger Kristeligt Dagblads dækning af kultur- og eksistensspørgsmål. Der er et voksende behov for fordybelse hos mange danskere midt i en tid præget af opbrud,” siger chefredaktør og administrerende direktør Erik Bjerager.



Læs også: Kristeligt Dagblad får guld og hæder for avisens design

”Det historisk gode resultat kan vi kun være tilfredse med, men avisen står over for en meget stor udfordring med distributionen. En betydelig del af Kristeligt Dagblads oplag findes uden for de store byer, og avisen er måske landets mest landsdækkende. Det er vi glade for, men det koster desværre bare mange penge at sikre udbringningen i de kommende år, så det er nødvendigt for os at oparbejde så stort et overskud som overhovedet muligt.”



Kristeligt Dagblads regnskab blev godkendt på selskabets generalforsamling mandag.