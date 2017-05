Her er London, her er London: Hør den berømte radioavis

Johs. G. Sørensen var nået fem minutter ind i BBC's danske nyhedsudsendelse den 4. maj 1945, da den unge journalist blev afbrudt og kunne bringe en glædelig nyhed. Oplev det store øjeblik i dansk historie her

Det blev en ganske anderledes og skelsættende aften på arbejde for Johannes G. Sørensen, da han 4. maj for 72 år siden stod for at læse nyheder op til danskerne.



Den unge journalist, der gjorde tjeneste på BBC i London, stod for den store dansksprogede radioavis kokken 20.30, der som sædvanlig blev indledt med temaet fra Beethovens skæbnesymfoni.

Denne aften nåede Johannes G. Jørgensen kun at oplyse om seneste nyt om de allieredes fremrykning i Tyskland i cirka seks minutter, før han blev afbrudt og fik stukket en besked i hånden.



Efter en kort pause og advarslen "her er London, her er London" kom journalisten med de berømte og forjættende ord:



"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske styrker i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London - vi gentager ... "



Video: Se og hør frihedsbudskabet her (kilde: Nationalmuseet)





Frihedsbudskabet, der siden gjorde Johannes G. Sørensen berømt, var første besked til danskerne om, at et mørkt kapitel i Europas og den danske historie var slut.



BBC's nyheder fra London var en primær kilde til information og hørte direkte under det britiske udenrigsministerium og blev sendt på blandt andet dansk, norsk, tysk, polsk og fransk. Under krigen sendte BBC nyheder på hele 38 sprog.





BBC indledte sine danske udsendelser kort efter besættelsen med daglige udsendelser af 15 minutters varighed. Fra maj 1940 blev Robert Jørgensen udnævnt til redaktør, og danske journalister i London blev tilknyttet radioen.