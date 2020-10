Europa mister sin jødiske befolkning, USA får ny højesteretsdommer, og MeToo er også kommet til restaurationsbranchen

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Coronavirussen præger fortsat nyhedsbilledet. For Europa har brug for at skrue gevaldigt op for tempoet, når det gælder kampen mod sygdommen. Det er budskabet fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der holdt pressemøde i går. Meldingen kommer i lyset af rekordhøje daglige smittetal i en række europæiske lande. Herhjemme har man senest registreret over 1000 nye tilfælde på et døgn. Spanien og Frankrig har de seneste dage haft mere end 50.000 smittede, mens kontinentet passerede en kvart million coronarelaterede dødsfald. De 46 europæiske lande står for 46 procent af alle verdens smittetilfælde og knap en tredjedel af det globale antal dødsfald blandt coronapatienter. Udviklingen bekymrer WHO’s krisechef, skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Vi bliver i Europa, hvor et andet tal er dalende, men ikke på den gode måde. Andelen af jøder er nemlig faldet med 59 procent siden 1970. Den jødiske befolkning i Europa bliver altså stadig mindre, og særligt i det tidligere Sovjetunionen er den jødiske befolkning svundet stærkt ind. I Ukraine, Hviderusland og Moldova er over 94 procent af den jødiske befolkning forsvundet i løbet af de seneste 50 år, fra 1970 til 2020. Antallet af jøder er også gået tilbage i de fleste vesteuropæiske lande, med Tyskland som den helt store undtagelse. Det fremgår af den netop udgivne rapport ”Jews in Europe at the Turn of the Millennium” – ”Jøder i Europa ved årtusindskiftet” – fra Institute for Jewish Policy Research i London, som Kristeligt Dagblad har set på i dagens udgave af avisen.

Vi bliver i udlandet, denne gang USA, hvor Senatet i nat godkendte den 48-årige føderale dommer Amy Coney Barrett som ny højesteretsdommer. Det skete med stemmerne 52 mod 48. Hun bliver dermed det yngste medlem i over 200 år og samtidig den tredje højesteretsdommer i træk, som præsident Trump udnævner til posten. I nat dansk tid blev den nye dommer taget i ed ved en ceremoni i Det Hvide Hus. ”Det er et privilegie at blive bedt om at tjene mit land i denne stilling, og jeg står beæret og ydmyg her i aften,” sagde Barrett ifølge den amerikanske tv-station CNN. Hun siger ifølge nyhedsbureauet Reuters desuden, at hun vil udføre sit nye job uafhængigt af de politiske partier.

I Polen fortsætter protesterne over nye stramninger af landets abortlovgivning, der betyder, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt. Protesterne er også gennemført foran og i kirker, og medlemmer af nationale grupperinger er også mødt op flere steder for at standse demonstranterne. Ærkebiskoppen i Krakow, Marek Jędraszewski, siger ifølge det polske medie RMF24, at landet har at gøre med "aggressioner uden fortilfælde", hvor kirkernes hellighed overtrædes. Han siger, at alle er meget rystede over de begivenheder, der har fundet sted i Polen i flere dage - især unge mennesker, der tror, ​​at helvede er brudt ud for dem. "De tror, at der er tale om et helvede for kvinder," siger han og påpeger, at der er tale om ”en stor misforståelse af, hvad mennesket er, hvad livet er, fra undfangelse til naturlig død.”

Den arabiske verden reagerer med vrede imod Frankrig og især præsident Emmanuel Macron efter den seneste tids debat om satiretegninger af islams hellige profet Muhammed, som er opstået i kølvandet på drabet på en fransk lærer. Nu boykottes franske produkter i lande som Kuwait, Qatar og Jordan. Nogle steder er der stoppet for salg af flybilletter til Frankrig, skriver AFP. I Syrien, Libyen og Pakistan brændes der franske flag og billeder af Macron på gaden, og i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, er titusinder af mennesker netop nu på gaden for at demonstrere mod Frankrig. Den franske præsident har efter det voldsomme drab kritiseret islamister og lovet at forsvare ytringsfriheden, som også tillader satiretegninger af profeten. Tyrkiet har også tilsluttet sig boykotten af franske varer, og der er slået dybe skår i det diplomatiske forhold mellem de to lande. Den franske udenrigsminister har udsendt en kraftig appel om at standse opfordring til boykot og hadefulde protester imod Frankrig.

Vi vender hjem til Danmark, hvor tidligere ansatte på Københavns Rådhus bestrider den afgåede overborgmester Frank Jensens forklaringer om krænkelser. Der er tale om otte tidligere ansatte, der oplever, at han negligerer hændelser, de mener har været grænseoverskridende. I en fælles henvendelse, der er beskrevet i Jyllands-Posten, går de imod Frank Jensens forklaring om, hvad der skete til en julefrokost i 2011 og forløbet efter. Appellen er henvendt til advokatfirmaet Norrbom Vinding, der skal stå for undersøgelsen af anklagerne mod Frank Jensen. Der tegner sig samtidig et politisk flertal for at undersøge sagen.

MeToo er også kommet til restaurationsbranchen, skriver Zetland. I den danske restaurationsbranche er sexchikane, sexisme og grænseoverskridende opførsel som den, Kristina oplevede, slet ikke enestående. For ifølge forskning er sexisme udbredt blandt tjenere og kokke, der er nogle af de mest udsatte på det danske arbejdsmarked. Til Zetland fortæller blandt andre Kristina Andersen, hvordan hun som kokkeelev på en velkørende københavnsk restaurant oplevede grænseoverskridende adfærd fra en souschef.