Få dit beskidte festivalgrej sendt hjem for 100 kroner

Festivalen vil næste år tilbyde en ordning med en papkasse, som man kan få sendt sine ting hjem i.

Gæsterne på næste års Roskilde Festival får mulighed for at købe en flyttekasse, hvor de kan samle deres telte, luftmadrasser og beskidte tøj i, og cirka en uge efter bliver tingene leveret på gæsternes hjemadresse.



I hvert fald hvis det står til festivalen selv. Tiltaget bliver en del af af den nuværende kampagne ”Bring It Home”, som skal nedbringe mængden af affald, som år efter år bliver efterladt, når festivalen er slut.



- Det kan godt være, at folk ikke orker selv at bringe det hjem, men så må vi hjælpe dem med at bringe det hjem, så de kan bruge det igen næste år, siger Hans Jessen, som er teamleder for affaldsoprydningen på Roskilde Festival til DR P4 København.



Det kommer til at koste gæsterne cirka 100 kroner, hvis de vil have sendt deres ting, og Hans Jessen er overbevist om, at det nye tiltag vil falde i god jord hos gæsterne.



- Jeg tror, at der er rigtig mange ting, som folk gerne ville have taget med hjem, hvis der var en let måde at gøre det på, fortæller han til DR P4 København.





Han peger på, at det især er de yngre festivalgæster, som efterlader store mængder affald. Håbet er, at de og de øvrige gæster næste år vil tage flere af deres ting med hjem på grund af det nye tiltag efter Roskilde 2018.



- Kampagnen har i år virket rigtig godt på de lidt ældre deltagere, men de unge er ikke fanget af trenden med at tage deres ting med hjem, siger Hans Jessen til DR P4 København.



Når oprydningen efter årets festival er overstået, så forventer man, at have sendt 2400 tons affald afsted til forbrænding, men den mængde skal være markant mindre om fem til ti år.



- Der vil altid være oprydning, når man har haft 100.000 mennesker til havefest, men i forhold til det omfang, som vi har i dag, der vil vi om 10 år have langt, langt mindre affaldsmængder, siger Hans Jessen til DR P4 København.