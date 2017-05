Fem råd om social tænkning

Mange børn har svært ved at indgå i sociale fællesskaber. De har svært ved at tage hensyn og vente på, at det bliver deres tur. Derfor må lærere og forældre undervise børnene i social adfærd. Her er fem råd til lærere og forældre fra den amerikanske lærebogsforfatter Michelle Garcia Winner

1. Begynd med at fortælle det grundlæggende, at hver gang nogle mennesker er sammen, gør de sig en masse tanker om hinanden, som påvirker det, der foregår, og det, der bliver sagt.



2. Erkend, at alle har følelser for hinanden. Ikke nødvendigvis store følelser. Men vi er aldrig bare neutrale.



3. Hvad alle siger og gør, når flere mennesker er sammen, vækker følelser hos de andre. Traditionelt anses det for høfligt at skjule disse følelser, men hvis man skal lære at forstå dem, er det vigtigt at kunne sætte ord på dem.



4. Der er ingen helt firkantede sociale regler. Reglerne afhænger hele tiden af situationen. Derfor er det vigtigt at forstå, at enhver social situation også er en forhandling om, hvilke sociale spilleregler der skal gælde.



5. Vi tænker med øjnene. Selvfølgelig gør ord indtryk, men stort set altid undervurderes det, hvor stor betydning øjenkontakt, kropssprog og andre visuelle signaler har.