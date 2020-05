FN: Det koster at undgå historisk stor krise efter corona

Verden står over for en krise med hungersnød og fattigdom af historiske proportioner på grund af coronapandemien. Det kræver handling nu og på en række områder, siger FN’s generalsekretær i en tale i New York

Milliarder og atter milliarder kroner findes frem fra staters og institutioners pengekasser i øjeblikket for at understøtte et verdenssamfund, der er i knæ på grund af coronapandemien. Men der skal mere til, meget mere, for at undgå en fremtid med endnu mere recession og lidelse.

Den dramatiske besked kommer fra FN’s generalsekretær, portugisiske António Guterres, der talte ved et økonomisk forum i New York i går, torsdag.

”Hvis vi ikke reagerer nu, så vil covid-19-pandemien føre til utænkelige ødelæggelser og lidelse i hele verden,” sagde generalsekretæren i sin tale, der er lagt op på FN’s hjemmeside.

Hans advarsel bliver underbygget med store tal, der kun gør fremtidsudsigten endnu mere dyster.

”Sult og hungersnød af historiske proportioner, yderligere 60 millioner mennesker skubbes ud i ekstrem fattigdom, op mod halvdelen af arbejdsstyrken - 1,6 milliarder - er uden levebrød og et tab på 8,5 billioner dollars globalt set. Det er den største krise siden Depressionen i 1930’erne. Det skal vi undgå!” sagde António Guterres.

Status for coronapandemien er 5,6 millioner bekræftede smittede og et dødstal på 350.000 globalt. Landenes restriktioner for at undgå yderligere smitte og ofre har ført til en gigantisk økonomisk krise.

Ifølge Den Internationale Arbejderorganisation, en afdeling under FN, er en ud af seks unge i verden blevet arbejdsløse, siden coronavirussen spredte sig.

Udviklingen viser, hvordan en sundhedskrise bliver til en økonomiske krise i en farlig kædereaktion, som kan forlænge og forværre begge dele, påpegede Guterres.

”De mekanismer, vi kender til, er brugt til deres yderste evne, og Verdensbankens midler er måske ikke tilstrækkeligt,” sagde han med henvisning til Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbankens udbetalinger af gigantiske nødlån og hjælp til over 100 lande.

IMF har fordoblet adgangen til sine nødlån og sendt 100 milliarder dollars ud på verdensmarkedet. IMF giver i alt økonomisk støtte til næsten 70 procent af verdens lande ifølge amerikanske Fox News.

Generalsekretæren påpegede i sin tale, at indsatsen for at komme igennem den nuværende krises udfordringer kræver endnu større finansielle indsprøjtninger i markederne samt et øget globalt samarbejde.

Guterres nævnte en række punkter, der skal ruste verden til at stå bedre efter coronakrisen, herunder anvendelse af de internationale økonomiske institutioner, der sikrer global likviditet, øget lånemuligheder for de fattigste lande, fortsatte investeringer, der kickstarter økonomierne, samt fastholdelse af fokus på klimaforandringer, fattigdom og diskrimination.

”Det koster at komme igennem coronakrisen og genvinde kræfterne herefter, men alternativet vil være langt dyrere," sagde generalsekretæren.