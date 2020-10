Foreningsliv får midler i hjælpepakker, Danmark har stadig ingen vaccineplan, og rekordmange børn er resultat af kunstig befrugtning

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

”En stor og vigtig aftale i en utrolig svær tid for virksomheder i Danmark,” skrev erhvervsminister Simon Kollerup (S) på Twitter sent tirsdag aften. Han havde netop landet en bred politisk aftale, der sikrer hjælpepakker til dansk erhvervsliv og kulturliv for over 8 milliarder kroner. Der har været forhandlinger siden lørdag, men tirsdag aften lykkedes det at lande aftalen. Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021. Mandag aften forlod Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forhandlingerne, fordi de mener, at det ikke er nok at udvide og forlænge hjælpepakkerne. DF kræver blandt andet, at alle fem ugers indefrosne feriepenge skal udbetales. Sent tirsdag valgte også Nye Borgerlige at trække sig. Der afsættes blandt andet midler til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet. Her finder du hele aftalen.

Dagens overblik bliver i coronakrisen, for mens sygdommen blusser op igen, mangler Danmark, modsat andre lande, en vaccinestrategi. Kristeligt Dagblad skrev i august, at danske sundhedsmyndigheder var gået i gang med en vejledning til fordeling af vaccinationer. Men modsat lande som Norge, Sverige og USA har Danmark fortsat ingen strategi for, hvem der først skal have en vaccine mod corona, når vaccinerne snart er klar. Det skriver Berlingske. Det er dermed uvist, om ældre og sårbare står forrest i køen - eller om det er personalet på plejehjemmene eller de læger og sygeplejersker, som behandler coronapatienter. De første vacciner kan allerede blive sendt til godkendelse inden for få uger. Den manglende plan møder hård kritik fra oppositionen, som frygter en farlig gentagelse af årets fejlslagne uddeling af influenzavacciner. I Sverige slog sundhedsmyndighederne allerede fast i august, at man forventer, at de første vacciner skal gives til personer over 70 år og personer med underliggende sygdomme, skriver Berlingske.

For første gang skønnes mere end 10 procent af en fødselsårgang at være undfanget ved hjælp af fertilitetsbehandling. Det viser tal fra Dansk Fertilitetsselskab, som offentliggøres i dag, ifølge en artikel i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Kathrine Birch, som er formand for selskabet, mener, at udviklingen er trist og "siger noget om, at vi stadig har tendens til at udskyde familiedannelsen, og at vi kommer for sent i gang". Søren Ziebe, klinikchef på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, kalder udviklingen for ”helt vanvittig”.

I samme boldgade er abortmodstand blevet et emne, der diskuteres heftigt i USA i forbindelse med præsidentvalget og indsættelsen denne uge af den nye konservative højesteretsdommer Amy Coney Barrett. Herhjemme oplever flere organisationer også, at stemmerne mod den fri abort er blevet højere de seneste år, især på sociale medier. DR har talt med organisationer både for og imod abort, heriblandt foreningen Retten til Liv, som har registreret, at abort er blevet noget, der tales om i højere grad end tidligere. Debatten er velkommen, mener aktørerne, men dens tone vækker bekymring. Selvom vi ikke står overfor at miste kvinders ret til fri abort i Danmark, så skal vi være ”opmærksomme på, at der gang i en ubehagelig udvikling med USA i førertrøjen. Og vi kommer ikke til at stå upåvirkede af USA," siger Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen, som driver uvildig abortrådgivning.

Så er Bibelen blevet reorganiseret, så den udfoldes i alfabetisk rækkefølge. Det skal give en ny og anderledes oplevelse, mener en gruppe af internationale designere, forfattere og programmører, der står bag den omskrevne bibel, der kaldes ”Bible The”. Her er både det gamle og det nye testamente præsenteret i alfabetisk rækkefølge fra a til z med hjælp fra et computerprogram, skriver Christian Post. Resultatet er en forsimplet fortolkning, som afslører nogle fascinerende observationer, påpeger en af folkene bag, der ser en tendens til en positiv verdensforståelse i Bibelen. For eksempel nævnes ordet ”god” 720 gange og ”kærlighed” 308 gange, mens ”dårlig” og ”had” dukker op henholdsvis 18 og 87 gange.

Vi slutter overblikket tilbage i coronakrisen, hvor de nye skærpede restriktioner betyder, at man fra i morgen skal bære mundbind flere steder, blandt andet i supermarkeder, biografer og ungdomsuddannelser. Men hvad med kirkerne, spørger Kristeligt Dagblad i avisen i dag. Kirkeministeriet oplyser, at man er i gang med en proces, der skal afgøre, om mundbindskrav også skal gælde folkekirken og andre trossamfund. Det undrer formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, at Kirkeministeriet ikke har afklaret det endnu. Det skaber en stor usikkerhed, påpeger formanden for foreningen, Søren Abildgaard.