Højesteret fordobler straf for omskæring af døtre

Vestre Landsret nedsatte sidste år straffen til somalisk forældrepar, men den afgørelse er nu trukket tilbage.

Højesteret straffer et somalisk forældrepar fra Fredericia med halvandet års fængsel for at have ladet deres to døtre omskære under en rejse til Afrika.

I Vestre Landsret slap parret sidste år med ni måneders fængsel, men ifølge landets øverste domstol var det altså alt for lidt.

De halvandet års fængsel flugter derimod med, hvad Retten i Kolding oprindeligt landede på tilbage i april 2017.

Modsat både by- og landsret har Højesteret dog valgt at lade moren, der er somalisk statsborger, slippe for udvisning. Det sker med henvisning til, at det ifølge retten ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Forældrene har begge nægtet sig skyldige. De har afvist hele præmissen for retssagen - at pigerne overhovedet er blevet omskåret.

Men eksperterne i Retslægerådet, der er den højeste lægefaglige instans i landet, føler sig overbevist om, at pigerne fik bortskåret både den yderste del af klitoris og dele af de små skamlæber.

I Højesteret har dommerne da også alene skullet forholde sig til, hvordan forbrydelsen skal straffes.

I dommen lægges der vægt på, at pigerne var mindreårige og særdeles værgeløse, samt at de tiltalte ved at lade pigerne omskære havde tilsidesat den særlige omsorgspligt, der påhvilede dem som forældre.

- Der skal endvidere lægges vægt på, at omskæringen måtte antages at være planlagt, og at de tiltalte måtte antages at være klar over, at de ved omskæringen kunne påføre deres døtre alvorlige, livsvarige fysiske og psykiske skader, lyder det i afgørelsen.

Som formildende omstændigheder fremhæver retten, at omskæringen formentlig blev udført på et sygehus og på en måde, som ifølge Retslægerådet betød, at der var sket en pæn heling uden synligt arvæv.

Desuden mener man ikke, at pigerne vil have gener eller smerter forbundet med deres seksualliv som en konsekvens af omskæringen.

/ritzau/