Imam og jøde bad sammen til mindehøjtidelighed

Et umage par viste ved mindehøjtideligheden i Manchester, hvordan man på tværs af religion kan stå sammen i kriser

Jødiske Renee Rachel Black på 93 år og imam Sadiq Patel rejste i sidste uge sammen fra industribyen Blackburn til Manchester for at ære de 22 ofre for terrorangrebet i Manchester.

Det skriver Reuters.

Den 93-årige Renee Rachel Black sad på en klapstol foran blomsterne til minde om ofrene med Sadiq Patel ved sin side, mens de bad sammen. Efter bønnen hjalp imam Sadiq Patel den ældre kvinde op. De gik sammen ud, mens hun støttede sig til ham, og han bar hendes stol.

Channel 5 News fangede parret og interviewede dem. "Vi er alle de samme mennesker. Vi bløder ligesom alle andre," sagde Renee Rachel Black til Channel 5 News.

"Renee er 93 år og en jødisk kvinde. Jeg er en muslimsk mand. Men i dette øjeblik betyder tro ikke noget. Vi er sammen om det her, og vi kommer igennem det her sammen," supplerede Sadiq Patel.

Renee Rachel Black og Sadiq Patel er ifølge tidskriftet Forward begge medlemmer af "Blackburn Darwen Interfaith Forum", som er et interreligiøst forum i Blackburn, der arbejder på at fremme forståelse på tværs af religioner.



Renee Rachel Black er en af de få jødiske indbyggere i byen Blackburn, hvor størstedelen er muslimer fra Sydasien