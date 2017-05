Islam-medløberi bag indrejseforbud

Hvornår har de religiøse tabuer atter indfundet sig her til lands, så overgreb på tryksager takseres på linje med vold og trusler om vold?

Det er da absurd, er præsten Terry Jones figurerer blandt de ”religiøse forkyndere”, der ikke må rejse ind i Danmark.



Hvem truer han?



Han er kendt som koranafbrænder, men truslen om vold i forbindelse med dette kommer jo netop fra dem, han advarer imod.



I sin bog ”Islam Is of the Devil” har Jones nøgternt dokumenteret koranen som kilden til mange af nutidens onder, og det er ufatteligt, at danske myndigheder nu vil rette bager for smed i et misforstået forsøg på at dele sol og vind lige.

Et udtryk for intellektuel dovenskab, der bekræfter kritikeres frygt om, at fredelig anti-islam stadig mere sættes på linje med islams voldsbudskab.



Det drejer sig her faktisk om en mand med uhyre civilcourage, der siger fra på et åbenbart livsudueligt Vestens vegne, hvad enten man kan lide hans protestform eller ej.