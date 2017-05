Kvinfo-lukning er magtens sprog

Meget tyder på, at den officielle begrundelse for at nedlægge Kvinfo er en skinbegrundelse.



Strukturelle ændringer, hvor begrundelsen er vanskelig at gennemskue, får nemt sat tanker i gang om, hvad der er den egentlig drivende begrundelse.



Liberal Alliance begrunder partiets beslutning med, at Kvinfo propaganderer for ”statsfeminisme”. Et af de forslag, som Liberal Alliance kalder propaganda for ”statsfeminisme”, er Kvinfos forslag om, at øremærket barsel til fædrene kan fremme ligestillingen i samfundet.



Nu er EU-Kommissionen kommet med samme forslag. Forslaget er ikke nyt. Det blev fremsat første gang herhjemme af et udvalg under lige stillingskommissionen og børnekommissionen i en betænkning i 1980. Ligestillingsforskere i de skandinaviske lande har siden undersøgt, om forslaget vil resultere i, at flere fædre vil tage barselsorlov. Men forskerne driver ikke ”politisk propaganda”, når de fremlægger konsekvenserne af forskellige valgmuligheder – også de forslag, som politikerne ikke ønsker at fremme.



Liberal Alliance er politisk uenig i flere af de anbefalinger, der er kommet fra Kvinfo. Og det er den egentlige bevæggrund for ønsket om at lukke centeret.



Kvinfo har altid talt magten imod – uanset hvilken regering der har været ved roret.



Det nye er, at regeringen Løkke åbenbart ikke føler tillid til, at deres egne argumenter kan slå igennem, og som i en anden diktaturstat lukker man munden på politiske modstandere – ikke med argumenter – men med magtens sprog.



Forskning står i det hele taget ikke i høj kurs hos regeringen.





Den frie forskning er blevet begrænset i Forskningsrådene. Universiteternes frie forskning er beskåret. Forskere er i hundredvis blevet fyret fra danske universiteter. Destruktion af en vigtig del af samfundets infrastruktur, der kan øge vores velfærd, sker lige foran øjnene af os alle sammen. Problemet er nu så alvorligt, at Dansk Industri har protesteret over samfundets ringe investeringer i undervisning og forskning.