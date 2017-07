Mange unge har det skidt i badetøj

Krav om pumpede biceps og veltrænede balder gør det svært for unge at stille op i badebukser og bikini, siger forskere.

Langt fra alle unge nyder sommerens strandliv og tilhørende badetøj.



Hele 39 procent mellem 18 og 29 år har det dårligt i badebukser eller bikini på stranden. Flere lader endda helt være med at tage badetøjet på, selvom bølgerne kalder.

Det viser en måling til Fagbladet 3F foretaget af Analyse Danmark.



Til sammenligning har kun hver femte over 60 år det dårligt i badetøj.



Den negative følelse blandt unge skyldes, at de stiller større krav til kroppen, vurderer ungdomsforsker og lektor ved Aarhus Universitet Jens Christian Nielsen.



- De er vokset op med, at six-pack og fitness er normalt. Samfundet og ikke mindst skønhedsindustriens store fokus på sundhed har gjort, at du næsten virker mentalt afvigende, hvis du er overvægtig, siger han.





Af samme grund tror han ikke, det kommer til at ændre sig væsentligt, når de unge bliver ældre:



- Når en generation flaskes op på et bestemt sæt værdier, så holder de ved. Kravene til et veltrimmet og sundt udseende vil være større, også når de bliver ældre.



Samme melding lyder fra Ole B. Jensen, professor ved Aalborg Universitet, som har forsket i urban kultur og sociale relationer:



- Personligt tror jeg, kravene er endnu større, hvis vi ser på gruppen af helt unge. Dem mellem 13 og 18 år stiller endnu større krav til udseendet og har et endnu skarpere blik på kravet om sundhed og skønhed.