Mercado til forældre: Hvordan skaber vi balance i familielivet?

Det ligger børne- og socialminister Mai Mercado (K) på sinde at give børn tid til at være sammen med deres forældre. Derfor går ministerdebutanten nu i direkte dialog med forældrene på Facebook, hvor hun opfordrer dem til at komme med bud på, hvordan det kan lade sig gøre

En undersøgelse fra Børnerådet afslørede forleden, at mange børn i danske familier savner mere tid med deres forældre. Et ønske som også er blevet hørt på ministerniveau.



For at komme de pressede børnefamilier i møde, forsøger børne- og socialminister Mai Mercado derfor at komme i dialog med forældre lige der, hvor mange af dem bruger rigtig meget tid - på de sociale medier.



Kom med jeres input, lyder det i et opslag på Mercados Facebookprofil til forældrene.

Balancen mellem familie- og arbejdsliv kommer også til at være en del af det dagtilbudsudspil, regeringen præsenterer i løbet af foråret, lader ministerdebutanten forstå, og i den forbindelse er alle gode råd velkomne.

"Jeg læser alt og svarer så mange, jeg kan nå," skriver Mercado i opslaget, som har fået 70 personer til at kommentere og komme med input.



Et af de områder, som tilsyneladende presser mange forældre, handler om manglende fleksibilitet i jobbet. Og der er mange bud på, hvordan man kan stille familierne bedre.



"Jeg ser Sveriges familiepolitik som meget inspirerende. Jeg kunne ønske mig, at danske forældre også får mulighed for mere barsel og flere børns sygedage," skriver Camilla Kirkemand Lindholm.

"30 timers arbejdsuge, så man faktisk har tid med børnene, inden de skal puttes om aftenen," foreslår Annabella Lind.



Det skridt har Miriam Hybschmann allerede selv taget. Men beslutningen og alt det praktiske, der skulle falde på plads, for at hun kunne gå ned i tid, var på ingen måde let.



"Det har krævet flere jobskift, mange tårer og mange overvejelser i forhold til værdier, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fundet et fast job på deltid," skriver hun og tilføjer, at det burde være alle mødre forundt at have den mulighed.

Charlotte Lerbech Jensen bruger rigtig meget tid på at hente og bringe og har derfor et lidt mere lavpraktisk forslag til ministeren. Hun foreslår "at øge muligheden for at have sine børn i samme institution, så man ikke skal fare rundt til flere steder, og så børnene kan dele hverdagen med hinanden."

Lisbeth Werup Steffensen stresser til gengæld over et helt andet problem. Nemlig, at der efter hendes opfattelse er alt for få pædagoger til at passe på børnene.



"Meget bedre nomeringer. Det ville for mit vedkommende - og sikkert også mange andre forældres - kunne afhjælpe en del at den kroniske stress, min krop lever med som småbørnsforælder," skriver hun.



At der ikke er hænder nok til børnene, skyldes ifølge Anja Mølgaard en helt anden tendens i samfundet.



"Stop så med at teste vores børn hele tiden! Dygtige ansatte kan sagtens spotte børns særlige behov uden excelark og skemaer," lyder det.



Det skinner i det hele taget tydeligt igennem i Facebooktråden, at forældrene er glade for at blive hørt.



"Ret skal være ret, Mai Mercado. Om end jeg normalt ikke deler dine politiske holdninger, så al ære og respekt, fordi du som ansvarlig lægger op til en konstruktiv dialog. Tak for det," skriver Jesper Petersen, mens Jeanette Nybo glæder sig til at se, om forældrenes input kommer til at sætte varige aftryk.



"Stor ros for, at I tænker det med i jeres udspil. Jeg er spændt på, hvad I kommer op med," skriver hun.



Du kan selv kommentere og komme med input på Mai Mercados Facebookprofil.