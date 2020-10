Ny indsats for at hjælpe ensomme i coronatid, polske demonstranter stormer kirker, og Paven udpeger afroamerikansk kardinal

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

I ugens første overblik ser vi først på coronatallene, der stiger i en alarmerende grad rundt omkring i Europa. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarer nu om en farlig udvikling, fordi flere lande oplever en eksponentiel stigning i antallet af smittede. Den nordlige halvkugle er nu på et kritisk tidspunkt i pandemien, lyder det fra organisationen. I weekenden udvidede Frankrig et udgangsforbud, og lignende nedlukninger og stramninger ses andre steder i Europa såsom i Italien, hvor borgere i Rom demonstrerer mod nye begrænsende tiltag.

I Danmark træder øgede restriktioner for at bremse udviklingen i kraft i dag. Det handler om et forsamlingsloft på 10 personer og øget brug af mundbind. Der er nemlig tale om en reel anden bølge, erklærer sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Søndag blev der meldt om 945 nye registrerede coronasmittede siden lørdag, hvilket er det hidtil højeste antal smittede på et døgn under epidemien. Regeringen forhandler i dag stadig med Folketingets øvrige partier om nye redningspakker til erhvervslivet.

Ensomhed er en konsekvens af de langvarige restriktioner. Regeringen har derfor afsat yderligere 50 millioner kroner til arbejdet for at hjælpe danskere, der rammes af de mentale udfordringer, som isolation kan føre til, kan man læse i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Man kan, som det skete i foråret, forvente at se en forværring af psykisk velvære, øget ensomhed og en stigning i det generelle niveau af angst og depression, siger en professor til avisen. Midlerne kommer oven i en pulje på 215 millioner kroner, som Folketingets partier blev enige om allerede i april, og som skal sikre, at socialt udsatte, børn, voksne og mennesker med handicap kan komme bedst mulig gennem tiden med corona.

Vaccinen er lige på trapperne, lyder det nu fra Anthony Fauci, USA's øverste ekspert i smitsomme sygdomme. Der er altså håb forude for det hårdt ramte land, hvor 225.000 er døde med corona. Vi vil vide, om en vaccine er sikker og effektiv i slutningen af november eller begyndelsen af december, forklarer han til den britiske tv-station BBC. Men folk skal dog ikke glæde sig for tidligt, for man skal langt ind i 2021, før den brede befolkning vil kunne blive dækket af en vaccine.

Vi bliver i USA, hvor den amerikanske antiabortbevægelse i dag får sine drømme opfyldt, når Senatet efter alt at dømme godkender den 48-årige katolske Amy Coney Barrett som ny højesteretsdommer. Selvom hun ikke har sagt det under høring, er håbet, at højesteret med hende vil udvande abortretten. ”Vi rider på en sejrsbølge,” siger den kendte aktivist Abby Johnson ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad. Hvis Senatet som ventet godkender dommeren ved en afstemning i dag, vil den konservative fløj i højesteret få cementeret sit flertal til seks mod tre dommere, og det får den amerikanske pro life-bevægelse, som Abby Johnson tilhører, til at vejre morgenluft.

Abortmodstandere har også vind i sejlene i Polen på grund af en ny lov i landet, hvor forfatningsdomstolen har besluttet, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt. Søndag gik tusindvis af polakker på gaden for fjerde dag i træk for at demonstrere mod en kommende skærpelse af landets abortlovgivning. Ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP stormede demonstranter også katolske kirker. Videoer viser, hvordan demonstranter råbte "Vi har fået nok" og "barbarer" inde i en kirke i byen Poznań. Demonstranterne bar store skilte med tegninger af gravide, korsfæstede kvinder og uddelte flyveblade med protestbudskaber til præsterne. I Katowice i det sydlige Polen samlede omkring 7000 mennesker sig, primært kvinder, foran katedralen og råbte: "Det her er krig", og: "Vi vil have en menneskelig lov, ikke en kirkelig lov". Polens abortlovgivning er i forvejen en af Europas mest restriktive. Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis den udgør en risiko for moderens liv eller helbred Der er varslet nye demonstrationer i dag.

Den katolske pave Frans, der i sidste uge bakkede op om homoseksuelle pars muligheder for at stifte familie, har nu udpeget den første afroamerikanske kardinal. Der er tale om Wilton Gregory, ærkebiskoppen i Washington, skriver amerikanske The New York Times. Det sker i en tid, hvor racismedebatten i USA er i fuld gang og har ført til store demonstrationer flere steder i landet efter en politimands drab på den sorte George Floyd. Med denne udnævnelse sender Paven et stærkt signal om håb og inklusion i de amerikanske kirker, påpeger lederen af de katolske biskopper i USA, José H. Gomez. Udpegelsen af Gregory betyder også, at der for første gang siden 2016 er en amerikansk kardinal i Vatikanet.

Overblikket slutter tilbage i Danmark, hvor sexisme- og krænkelsesdebatten fortsætter i kølvandet på både Morten Østergaads (R) og Fransk Jensens (S) afgang fra deres politiske poster. For indsatsen mod krænkelser har længe fundet sted på danske arbejdspladser, skriver ugebrevet Mandag Morgen, der i denne uges udgivelse sætter fokus på, hvordan MeToo-bølgen udgør en massiv udfordring for ledere på alle niveauer. Mandag Morgen har bedt en række ledere, forskere og andre aktører med indsigt i ledelse og sexisme give deres bud på gode eksempler fra arbejdspladser.