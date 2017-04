Pigen, der blev skudt for at gå i skole

Malala Yousafzai er netop blevet udnævnt som den yngste fredsambassadør for FN nogensinde. På fem år er den 19-årige pakistaner gået fra at være skolepige og skudoffer til global skytsengel og et symbol på kampen for kvinders uddannelse

”For et år siden forlod jeg mit hjem for at tage i skole, og jeg kom aldrig tilbage.”



Det fortæller den i dag 19-årige pakistanske aktivist Malala Yousafzai i sin biografi ”Jeg er Malala.”



Midt på dagen, den 9. oktober 2012, var den dengang 15-årige pakistanske skolepige på vej hjem fra skole i Swat-dalen i det nordvestlige Pakistan.



Men på turen hjem blev bussen standset, og Malala blev forsøgt myrdet af en Taleban-tilhænger.



Dagen står tåget i Malala Yousafzais hukommelse. Hun husker, at mandens hænder rystede.



”Hvem er Malala?” spurgte han mængden af skolepiger.



Da de skævede til Malala Yousafzai og ufrivilligt afslørede hende, affyrede manden tre skud mod hendes hoved.

Malala Yousafzai indleder sin fortælling i ”Jeg er Malala” med at beskrive sin længsel efter igen at kunne vende tilbage til sit hjemland. Swat-dalen, det bjergrige område nordvest for Pakistans hovedstad Islamabad, hvor hun er født og opvokset, er køligt om sommeren og sneklædt om vinteren. Her gemmer svaret sig på det spørgsmål, talebankrigeren bjæffede imod Malala Yousafzai, øjeblikke før hun blev skudt: Hvem er Malala?



Da Malala Yousafzai blev født i 1997, var Swat-dalen stadig fredelig. Området var kendt som et arnested for uddannelse, og her havde hendes far, Ziauddin Yousafzai, grundlagt sin egen skole for både piger og drenge. Fra barnsben indprentede han Malala Yousafzai vigtigheden af at tage en uddannelse og opmuntrede hende til at tale frit og lære så meget som muligt. Det enkle budskab - at muslimske kvinder har ret til at gå i skole - har Malala Yousafzai i dag spredt verden over.

Malala Yousafzais dagbog, 3. januar 2009 Jeg havde en frygtelig drøm i går med militærhelikoptere og Taleban. Jeg har haft sådan nogle drømme, siden militæroperationen i Swat begyndte. Min mor lavede morgenmad til mig, og jeg tog i skole. Jeg var bange for at tage i skole, for Taleban har udsendt et forbud mod, at piger går i skole.

Uddrag af Malala Yousafzais dagbog, BBC Urdu



Siden mordforsøget i bussen har hele verden lært Malala Yousafzais navn at kende. Hun overlevede mirakuløst talebanerens angreb, da kuglen ved et lykketræf blot strejfede hjernen og gik gennem hendes hoved og hals, inden den endte i hendes venstre skulder. Efter at være blevet behandlet på et pakistansk militærhospital, blev hun fløjet til Birmingham i Storbritannien, hvor hun gennemgik en operation og en lang genoptræningsperiode i eksil fra Taleban og deres trusler.



I dag er Malala Yousafzai vendt tilbage til skolebænken i en skole i Birmingham. Og hun er netop blevet udpeget af FN’s generalsekretær, António Guterres, som den yngste fredsambassadør for FN nogensinde.

Både før og efter mordforsøget er priserne regnet ned over den pakistanske skolepige: I 2011 modtog hun Pakistans første nationale fredspris. I 2013 modtog hun den internationale Sakharov-pris for tankefrihed. Og da hun i oktober 2014 vandt Nobels Fredspris for sit arbejde for børns ret til uddannelse sammen med den indiske børneretsforkæmper Kailash Satyarthi, var hun ligeledes den yngste prismodtager nogensinde.



”Ekstremisterne er bange for bøger og blyanter. Magten i uddannelse gør dem bange. De er bange for kvinder. De er bange for kvinders magt,” sagde hun i en tale den 12. juli 2013 – hendes 16-års fødselsdag og den dag, der siden er blevet udnævnt ”Malala-dagen”.



”Det er derfor, de dræber kvindelige lærere. Det er derfor, de sprænger skoler i stykker hver eneste dag, fordi de var og er bange for forandring og lighed,” sagde hun og blev mødt med et bragende bifald fra tusind deltagere fra hele verden.

Malala Yousafzais dagbog, 22. januar 2009 Nogle af mine venner har forladt Swat, fordi situationen her er meget farlig. Jeg forlader ikke vores hjem. Om natten advarer Taleban kvinder om ikke at forlade deres hjem. De advarer også om, at de vil sprænge de skoler i luften, som bliver brugt af sikkerhedsstyrkerne.

Uddrag af Malala Yousafzais dagbog, BBC Urdu

Allerede før mordforsøget var Malala Yousafzai en velkendt skikkelse i sit hjemland. Hun kæmpede offentligt for pigers ret til uddannelse og blev i 2009 internationalt kendt for sin anonyme blog på BBC Urdu. I dagbogsform beskrev hun livet under Taleban, der overtog kontrollen over det meste af Swat-dalen i 2008 og fuldstændig forbød kvinders uddannelse.



Hun beskrev overgreb mod civilbefolkningen, nedbrændinger af pigeskoler og den angst, der herskede blandt Pakistans skolepiger. Hvordan hendes skoleveninder stoppede med at iføre sig skoleuniformer af frygt for at tiltrække sig opmærksomhed. Hvordan veninderne én efter én blev væk fra skole for ikke at blive Taleban-styrets næste offer.



Malala Yousafzai skrev under pseudonymet Gul Makai, navnet på en kendt heltinde fra et pashtunsk folkeeventyr. Et mere passende navn til en ny folkeheltinde end hendes rigtige navn ”Malala”, som på pakistansk betyder ”ramt af sorg.”

På det tidspunkt var både Malala Yousafzai og hendes far, Ziauddin Yousafzai, i overhængende fare. Ziauddin Yousafzai var lokalt kendt som en social aktivist, og selvom ingen for alvor på det tidspunkt troede på, at Taleban ville lade en 11-årig pige henrette, havde Taleban tidligere på brutal vis mishandlet og henrettet kvinder for at statuere eksempler.



Malala Yousafzai var på det tidspunkt Swat-dalens mest kraftfulde stemme, sagde hendes far i 2013 i et interview til BBC. Hun italesatte det største offer på Taleban-regimets alter: Pigers uddannelse.



”Hun var en af de få, der turde tale. Og alle lyttede,” sagde han.

Malala Yousafzais dagbog, 8. februar 2009 Jeg bliver ked af det, når jeg ser min skoleuniform, skoletaske og geometriboks. Det gør ondt, når jeg åbner skabet og ser min uniform hænge der. Drengenes skole åbner i morgen. Men Taleban har forbudt piger at tage uddannelser.

Uddrag af Malala Yousafzais dagbog, BBC Urdu

I dag lytter folk overalt i verden stadig, når Malala Yousafzai taler. Frygten for hendes liv er ikke blevet mindre. Og især fra hjemlandet blander kritiske røster sig med prisgivernes.



De kalder hende en vestlig konstruktion, der bliver brugt til at glatte over en fejlslagen militær indsats mod Taleban. De påpeger, at mange pakistanske piger som hende blev lemlæstet, dræbt eller forment adgang til uddannelse uden nogensinde at nå mediernes søgelys. Og de anklager hende for at have fået for meget opmærksomhed i Vesten.



Malala Yousafzai kender kritikken. Og anerkender kritikernes ret til at udtrykke deres meninger. Men hun bekymrer sig ikke om at skelne mellem øst og vest, sagde hun i 2013 i et interview til nyhedsstationen BBC. Det, hun virkelig bekymrer sig om og altid har bekymret sig om, er uddannelse.



”Uddannelse er uddannelse,” sagde hun.



”Hvis jeg bliver uddannet læge, er det så ikke ligegyldigt, om jeg bruger et østligt eller et vestligt stetoskop, et østligt eller et vestligt termometer?”