Præst, rabbiner og homoseksuel ateist skaber debat om fri hash

Efterhånden som rusen melder sig forsvinder alle uenigheder op i hashtågerne. De tre deltagere samles i et fælles håb om fred.

Præsten, rabbineren og ateisten: Det lyder som indledningen til en vittighed. Men i skrivende stund har over 45 millioner mennesker set en 8 minutter lang amerikansk video, hvor en rabbiner, en præst og en sort homoseksuel ateist ryger hash og diskuterer religion.

Videoen er skabt som et viralt stunt af ”Cut”, en amerikansk digital virksomhed fra Seattle, der ofte vækker opsigt med sjove videoer, der samtidigt har et seriøst indhold. Denne video er tænkt som et indlæg for lovliggørelse af hash i USA.

De tre deltagere af hver deres overbevisning går sammen ind i hashtågerne. Seancen ender med, at de tre deltagere deler et fælles håb om fred. Og diskussioner om Guds eksistens afløses af gensidige velsignelser.



Rabbineren bruger den kohanitiske velsignelse, som også bruges herhjemme i folkekirken.



Præsten velsigner ved at tegne et kors på panden af ateisten med aske fra jointen. Og minsandten om ikke ateisten gengælder med at tegne et kors på præsten i anledning af Askeonsdag.

Indholdet i videoen er foreløbigt blevet diskuteret og tolket af næsten 90.000 mennesker på Facebook. Blandt kommentarer er troende, der ser hashrygning som noget positivt. Og omvendt er der troende, der mener, at det er syndigt at ryge hash. Det kan ægte troende ikke gå ind for, skriver flere.



Men ifølge tidskriftet ”Forward” er de tre deltagere dog autentiske.



Præsten Chris Schuller er tidligere sognepræst i The Episcopalian Church i St. Petersburg, Florida. Han har forladt kirken ”for at forkynde uden for dens rammer”.



Rabbi Jim Mirel er tidligere rabbiner i Temple B’nai Torah, en reform synagoge i Bellevue, Washington. Han spiller også klezmer-musik.



Og endelig den sorte Carlos Diller, der beskriver sig selv som ateistisk konservativ homoseksuel aktivist. Han er den trænede hash-ryger, der viser præsten, hvordan han skal få gang rygningen.

Præsten fortæller, at han ikke har røget hash siden gymnasiet. Men han siger, at hash bør frigives og reguleres på samme måde som alkohol.



Dog, siger han, at ”det føles lidt underligt at takke Gud for hash – i hvert fald i begyndelsen.”

Og hvad siger Biblen så egentlig om hash?



Ifølge rabbineren kan en af de olier, som præsterne ifølge Anden Mosebog brugte, være udvundet af hampeplanten. ”Stoffet løftede deres ånd,” forklarer han.



Diller, ateisten, fortæller, at han er vokset op som Baptist og senere som romersk-katolsk, men han blev smidt ud af sin skole, da han blev homoseksuel. I videoen udfordrer han troen på Gud med ateistiske argumenter.



Men efterhånden som tiden går, forsvinder alle uenighederne op i hashtågerne. Videoen munder ud i et mere eller mindre omtåget håb om fred.



Amen! Lyder konklusionen i ”Forward”.



Videoen indgår i serien ”Strange Buds”, hvor bedstemødre, forældre og børn ryger hash sammen.