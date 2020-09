Regeringen er imod omskæringsforbud, støtte til abort daler i flere lande, 700 kvinder underskriver støtteerklæring

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Godmorgen. Dagens nyhedsbillede er præget af historien om statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om omskæring af drengebørn. Efter flere ugers ophedet debat gør hun det klart, at regeringen ikke vil stemme for et forbud, og det samme gør nu også Venstre. Dermed er der ikke flertal for en lovgivning i Folketinget.

Statsministeren begrunder over for Weekendavisen sin beslutning med et historisk ansvar for de danske jøder, som hun ikke vil være med til at presse ud af Danmark.

At de to største partier så åbenlyst går imod folkestemningen, er bemærkelsesværdigt, skriver Kristeligt Dagblads politiske redaktør, Henrik Hoffmann-Hansen, i dagens udgave af avisen. For generelt afstemmer de store folkepartier på midten nemlig deres politik med flertallet af danskernes holdninger. Samtidig er det sandsynligt, at sagen ikke slutter her, blandt andet fordi Venstre har en tradition for at fritstille folketingsmedlemmer i etisk vanskelige spørgsmål.

Hos vores naboland bryder regeringen også tavsheden i et ømtåleligt emne. I dette tilfælde Sveriges problem med kriminalitet og dens forbindelse til indvandring. I Kristeligt Dagblad kan man læse, at den svenske statsminister, Stefan Löfven, gør op med med mange års socialdemokratisk politik og kæder indvandring, integration og kriminalitet sammen. Det sker efter en eskalering i bandekriminaliteten den seneste tid.

Vi hopper tilbage til Danmark, hvor over 700 kvinder indtil videre har underskrevet en støtteerklæring til tv-værten Sofie Lindes opgør med sexisme i mediebranchen. Initiativtagerne til underskriftsindsamlingen har opfordret kvinderne til at dele deres beretninger og eksempler, hvoraf flere bringes i Politiken.

Så er støtten til abort ved at miste opbakning i mange lande. Det viser en undersøgelse, der er foretaget blandt over 17.000 mennesker i 25 lande. Ifølge Christian Post har holdningen til abort ændret sig, siden man begyndte at måle dette spørgsmål globalt i 2014. Det land, hvor støtten til abort er dalet mest, er Tyskland, hvor der er sket et fald fra 85 procent i 2014 til 76 procent i 2020. Også lande som Sverige, Frankrig og Storbritannien oplever et fald. Undersøgelsen kommer kort før præsidentvalget i USA, hvor abort spiller en rolle. Den siddende præsident, Donald Trump, har sendt et brev til grupper, der er modstandere af abort, hvor han lover at fortsætte som den mest ”pro-liv”-præsident i landets historie.

I Iran sker der også forandringer, i dette tilfælde i befolkningens religiøse overbevisninger. Der er ikke tradition for undersøgelser af iraneres religiøse tilhørsforhold, men ifølge The Conversation viser en nyere undersøgelse, at der sker en bevægelse mod mere sekulære holdninger blandt iranere. Det går ellers imod landets officielle forbindelse til religion siden den islamiske revolution i 1979.