Rigspolitiet beklager opkald til minkavlere, endnu en mand får ansvar for ligestilling, og fattige lande står bagerst til indkøb af coronavacciner

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Rigspolitiet beklager fejlagtige actioncards i minksag

Sagen er blevet kaldt en demokratisk krise, hvor flere offentlige myndigheder har begået afgørende fejl. Rigspolitiet tager nu sin del af ansvaret og beklager, at minkavlere fik forkerte oplysninger om aflivning af mink. I en pressemeddelelse oplyser Rigspolitiet ifølge Ritzau de såkaldte actioncards, som betjente brugte i deres arbejde med at ringe til minkavlere for at få dem til at aflive deres mink. Selv om det var ulovligt at beordre mink uden for smittezonerne aflivet, satte Rigspolitiet betjente til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få minkavlerne til at aflive deres mink. ”Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os,” udtaler rigspolitichef Thorkild Fogde i pressemeddelelsen.

Ny ligestillingsminister er en mand - igen

Som konsekvens af minksagen gik Mogens Jensen (S) af som fødevareminister, men også ligestillingsminister, og i går fik en ny person ansvaret for det område. Den person blev endnu en mand, selv om mange blandt andet på sociale medier har udtrykt deres håb om at lade ministeriet lande hos en kvinde. Det blev i stedet Peter Hummelgaard (S). Men inden skuffelsen breder sig rundt omkring i landet, så betegnes udnævnelsen af flere faktisk som en opprioritering af ligestillingsområdet, skriver Berlingske, som undersøger, hvad netop Hummelgaard vil med sin nye post ud over at være beskæftigelsesminister. Han understregede flere gange efter ministerrokaden, at han ser ligestillingskampen som vigtig.

Anonyme profiler skal overvåge religiøse grupper på nettet

En ny gruppe medarbejdere i Udlændingestyrelsen skal spionere på sociale medier. Deres opgave er at logge sig på eksempelvis Facebook med en falsk profil og skaffe sig adgang til lukkede grupper og her holde øje med, hvad brugerne mener om for eksempel ligestilling, demokrati og ytringsfrihed. Det fremgår af et lovforslag, der blev førstebehandlet i Folketinget i går, skriver Kristeligt Dagblad. Overvågningens formål er at se, om borgere i Danmark og udlandet, der har tænkt sig at støtte en religiøs organisation i Danmark, som ”modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”.

Fattige lande står bagerst i køen til coronavacciner

I disse dage hører man dagligt om et nyt land, som har skaffet sig millioner af doser coronavacciner, selvom de endnu ikke er klar. Det er dog kun vestlige lande såsom USA, Canada, Storbritannien og andre europæiske lande, herunder Danmark, som kan opkøbe store mængder vaccinedoser. Et nyt studie viser, at verdens fattige lande står bagerst i køen til de eftertragtede vacciner, skriver DR. Studiet er lavet hos Global Health Institute ved Duke University i North Carolina og viser, at de rige lande har hamstret vacciner på bekostning af lav- og mellemindkomstlande. Studiet spår, at befolkningen i lavinkomstlande kan risikere at vente til 2024 med at blive vaccineret, hvis det fortsætter som nu.

Lyn-test skal kan blive en game-changer

Vi bliver i coronaland, for mens alle venter på vaccinen, kan et alternativ være lynhurtige tests, der viser, om man er smittet eller ej. En indisk-israelsk covid-19-test er på trapperne og er en god nyhed til hele verden. Det skriver The Jerusalem Post. Blot 30 sekunder tager det at få et svar i denne test. Viser den nye test sig at være så god og hurtig som forventet, kan den blive en "game changer", siger en talsmand fra det israelske Udenrigsministerium. Det kan eksempelvis betyde, at man med et hurtigt, negativt svar på en lyn-test ikke skal rydde kalenderen i flere dag, men kan tage til koncerter eller på rejser mellem regioner og lande.

En lille gave gemte sig i berømt juletræ

Som vanligt opsættes et stort juletræ på Rockefeller Center i New York. For mange amerikanere bliver det første rigtig julestemning, når træet tændes i begyndelsen af december. Denne gang var der en ekstra lille gave med i træet, der blev fældet i en skov i nærheden af den store by. En lille ugle havde nemlig lavet bolig i træet og blev opdaget under transporten, skriver CNN. Den har fået navnet Rockefeller og er ved at komme sig hos en dyrelæge, oplyser Rockefeller Center på sin Facebook-profil. Uglen er en af de mindste uglearter i regionen og er på størrelse med en sodavand.