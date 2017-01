Borgerservice svarer på kritik fra 85-årig: Vi bestræber os altid på at give god vejledning

Jeg kan kun beklage, hvis Anna Lauritsen har haft en oplevelse af, at hun er blevet behandlet uværdigt og ydmygende. Vi bestræber os altid på at vejlede konkret og fyldestgørende i forhold til den enkelte borgers situation, lyder det i et svar fra borgerservicechefen i Rudersdal Kommune

Anna Lauritsen beklager i Kristeligt Dagblad den 28. december, at Borgerservice i Rudersdal Kommune ikke længere kan hjælpe hende med at indberette håndværkerfradrag til Skat.



Jeg kan kun beklage, hvis Anna Lauritsen har haft en oplevelse af, at hun er blevet behandlet uværdigt og ydmygende. Vi bestræber os altid på at give borgerne en god service og på at vejlede konkret og fyldestgørende i forhold til den enkelte borgers situation.

Det er imidlertid sådan, at selv om en borger er fritaget for digital post, så må vi ikke indtaste oplysninger i forbindelse med håndværkerfradrag.



Jeg kan godt forstå, at det for en borger, der er mødt op i Borgerservice, kan virke noget stramt, at vi ikke også kan udføre opgaven for borgeren på skatteområdet, når vi kan vejlede. Det er en politisk beslutning, at dele af Skats opgaver håndteres i Borgerservice-centrene.



Det er et komplekst område, og vi skal følge Skats retningslinjer, som betyder, at vi kan vejlede og vise, hvordan systemet virker og indberetningen foregår. Skat har en strategi og ramme, de skal arbejde indenfor, og Skat henstiller derfor til, at vi følger retningslinjerne, ligesom det påtales, hvis vi fx hjælper udover, hvad retningslinjerne umiddelbart giver mulighed for.

Hvis en borger ikke selv kan indberette håndværkerfradrag digitalt, kan borgeren ringe til Skat og få hjælp til det. Det er, som jeg forstår det, hvad Anna Lauritsen er blevet vejledt om.



Charlotte Lemche-Romvig er borgerservicechef i Rudersdal Kommune