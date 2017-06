Sommerdyst: Gæt med og vind præmier for 130.000 kroner

I dag begynder Kristeligt Dagblads årlige sommerkonkurrence, hvor læserne får mulighed for at vinde 157 flotte præmier i de kommende 10 uger. Alt du skal gøre er at være årvågen

Smuk kunst, gode oplevelser, spændende bøger og klassisk musik er alle præmier som Kristeligt Dagblad udlover i årets SommerDyst, som indledes i dag. Hovedpræmien er et rejsegavekort fra Albatros Travel på 25.000 kroner, og andenpræmien er et rejsegavekort fra Riis Rejser på 8.000 kroner. Vejen til de flotte præmier kræver, at du holder hovedet koldt i sommervarmen, når Kristeligt Dagblads redaktion hver fredag stiller tre spørgsmål til dagens avis. De i alt 30 spørgsmål, kan du finde svaret på i e-avisen hver fredag fra i dag til fredag den. 11 august.

Indtast derefter alle svarene digitalt på www.k.dk/sommerdysten i uge 32 og send svarskemaet til mailadressen sommerdysten@k.dk. Nedenfor kan du læse spørgsmålene. Husk at finde svaret i e-avisen. 1. Hvilket år blev Nyborg udpeget til hovedstad? 2. Dronning Margrethe og prins Henrik kan den 10. juni fejre guldbryllup. Men hvor mange år har man været gift, når man kan fejre guldbryllup? 3. Noget af den drivhusgas, som mennesker sender ud i atmosfæren, stammer fra produktionen af fødevarer. Hvor mange procent drejer det sig om? Følg med i e-avisen og på www.k.dk/sommerdysten, hvor du finder alle spørgsmål samt en en guide til, hvordan du deltager. Held og lykke!