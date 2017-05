Afskaf karakterræset

Vi må overveje, om det virkelig er værd at få 12 og stress, frem for 7 og en fremtid.

Hvad vil vi med uddannelsessystemet?



Vil vi have uddannede unge til at præstere perfekt hver gang, eller vil vi gøre dem klogere og klar på fremtiden



Hvis det er det sidste, synes jeg, vi burde overveje karaktersystemet endnu en gang.



Mange af os unge går ned med stress på grund af uddannelsen. Vi føler ikke, vi er gode nok, og får vi kun 10 for en aflevering, er det ikke godt nok. Karaktersystemet presser os, fordi vi hele tiden sammenligner os med andre.



Og sådan er det jo ikke. Vi kan og skal ikke præstere på topniveau hver gang, men det tænker vi, når vi bliver vurderet på den måde. Vi får bekræftet på papir, at opgaven kunne være bedre, og med kun 24 timer i døgnet kan alt ikke blive perfekt.





Hvis vi ikke får stoppet karakterræset, ender vi med en flok stressede unge, der måske er ”kloge”, men uklare på fremtiden. I stedet for karakterer, vil jeg foreslå, at de videregående uddannelser bruger optagelsessamtaler.



