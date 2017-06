Student i kørestol forvist fra podiet med klassekammeraterne

Da Isabella Romanow skulle modtage sit eksamenbevis på Roskilde Handelsskole, blev hun nægtet adgang til podiet med hendes klassekammerater, fordi skolen ikke ville sætte en rampe op

"Isabella har altid været den mest smilende pige, men i dag brød hun sammen, det var dråben."



Sådan skriver Isabella Romanows mor, Solvej Hansen, i et opslag på facebook, hvor et billede viser, hvordan hendes 23-årige datter med muskelsvind til sin dimission er placeret på gulvet i sin kørestol, mens hendes klasse står som hævet over hende på podiet ved siden af. Billedet er gået viralt og har fået 15 tusind tilkendegivelser fra folk, der støtter op om Isabella Romanow.

Isabella Romanow havde glædet sig til at modtage sit eksamensbevis sammen med resten af sin klasse på podiet foran venner og familie. Men sådan skulle det ikke blive.

Da Isabella Romanow og hendes mor ankommer til dimissionen, opdager de straks, at der mangler en rampe for, at Isabella Romanow kan få kørestolen op på podiet.

Isabella Romanow fortæller til BT, hvordan hendes mor prøver at løse problemet.

"Min mor går over til en af skolelederne og ser meget fortvivlet ud. Hun kommer tilbage og siger, at de ikke vil have en rampe op til scenen. Jeg siger med det samme til mor, at vi jo kan hente vores egen ude i bilen, men det vil skolen åbenbart ikke af sikkerhedsmæssige hensyn."



Et kvarter senere fortæller en lærer dem, at skolen tidligere har haft et uheld med en rampe, og derfor vil de ikke stille en op for hende. I stedet foreslår læreren, at Isabella kan sidde i sin kørestol på gulvet ved siden af scenen.

"Jeg sidder helt ude i hjørnet så langt fra mine venner på scenen, at jeg ikke kan høre talerne fra podiet. Da vi skal have eksamensbeviserne, er jeg sjov nok den første, der får mit bevis. Jeg følte, at de bare ville have mig overstået. Jeg sidder tilbage og er helt fortvivlet og tæt på at græde. Jeg følte mig virkelig udenfor," siger Isabella Romanow.

"Jeg håbede virkelig, at jeg kunne komme med op sammen med mine klassekamerater og være med i fællesskabet. Det var igen et slag oven i hovedet, der mindede mig om, at jeg sidder i kørestol og er anderledes end alle andre. Jeg stod så tæt på målet, og så blev hele glæden ødelagt på den måde," fortæller hun.

Skoledirektøren på Roskilde Handelsskole, Jørgen Sloth, var ikke til stede og beklager efterfølgende til BT.

"Jeg var ikke selv til stede og ved ikke så meget om hændelsen. Dem, der var ansvarlige, kan jeg ikke få fat i. Jeg har selv kontaktet Isabella og kan ikke sige andet, end at jeg beklager dybt. Det er en begivenhed, som man ikke kan lave om. Det er helt uacceptabelt, det der er sket for hende. Jeg lægger mig fladt ned og beklager dybt, for det er bare for dårligt," siger han.

Læs også: Handicappede kæmper med svingende kvalitet

Han tilføjer, at skolen vil undersøge, hvordan det kunne ske og sikre, at det ikke sker fremover.

"Vi er en skole, hvor vi gør alt, hvad vi kan for alle elever, som skal have lige muligheder. Jeg har sagt til Isabella, at hvis vi på nogen måde kan hjælpe og kompensere med studentervognsturen, så vil vi gøre alt."