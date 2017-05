Vi bør have et højere bundniveau i debatten

Når Pernille Vermund kalder David Trads for ’klam’ på Facebook, er det efter min mening ikke en saglig debat, som Berlingske.dk og andre netmedier skal køre videre på, siger Ditte Giese som svar på spørgsmålet: Hvor går grænserne for den offentlige debat?

Jeg synes egentlig, at det er en sund reaktion, at folk stiller medierne til ansvar for, hvad vi bringer. Det er en gave, at man i dag kan skrive direkte til Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen på Twitter i stedet for at skulle købe konvolut og frimærker.



Det gjorde jeg selv for nogle uger siden, efter at Ekstra Bladet havde skrevet en historie om, at Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, med egne ord ’kastede op’ over reaktionerne på terrorangrebet i Sverige.



Jeg er med på, at hun er partileder for et parti, der måske kommer i Folketinget. Jeg forstår bare ikke, hvorfor vi hele tiden skal høre om, hvad hun tænker og udtaler i medierne. For eksempel er der lige nu nyhedshistorier om, at hun har kaldt journalist og debattør David Trads ’klam’. Det er ikke godt for nogen, at den offentlige debat flyder over med sådan noget.



Jeg taler ikke om at udelukke folk, som jeg er uenig med, fra debatten. Men vi bør være enige om at holde et højere bundniveau, især på de mange artikler om folks harske udmeldinger på de sociale medier. Når Pernille Vermund kalder David Trads for ’klam’ på Facebook, er det efter min mening ikke en saglig debat, som Berlingske.dk og andre netmedier skal køre videre på.



Nogle medier har ekstreme debattører ansat, som vi i mine øjne også hører for meget til. Psykiateren Henrik Day Poulsen bidrager især til festen fra sin blog på Berlingskes hjemmeside, hvor han skriver alt muligt outreret.





Det er en ond cirkel, fordi jo mere der bliver klikket på stof som dette, desto mere kommer der af det. Netmedierne tænker jo, at vi skal have mere af det, der giver klik, i stedet for at skabe en debat, hvor vi lærer af hinanden.



På Politiken går vi meget op i at få synspunkter og indlæg fra personer, der ikke nødvendigvis er enige med den gennemsnitlige Politiken-læser. Man kan sagtens have en bred debat med mange forskellige holdninger, uden at debatten ryger under lavmålet og går over i racisme, sexisme og ren populisme.



Vi kunne for eksempel ikke finde på at trykke indlæg fra folk, der skriver, at alle de frygtelige muslimer skal forlade landet, som man vil se i Den Korte Avis og på Ekstra Bladets onlineforum Nationen!