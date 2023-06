Sammenstød mellem biler endte i slagsmål - fem er anholdt

Mandag aften stødte to biler sammen i Ceres-krydset i Aarhus. Derefter startede et slagsmål mellem flere mænd.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vidner beretter om, at der blandt andet var bat og knive indblandet.

Klokken 19.04 modtog politiet anmeldelsen, som fik flere patruljer til at rykke ud til stedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fem mænd i alderen 16 til 26 år blev anholdt. Nogle på stedet, andre på adresser i Aarhus.

To af dem, en 21-årig og en 26-årig mand, skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Politiet skriver, at der blev sikret spor på stedet, afhørt en række vidner og indsamlet videomateriale fra folk, der havde filmet episoden, og de involverede biler er nu til nærmere undersøgelse hos politiet.

På gerningsstedet blev der beslaglagt flere stik- og slagvåben.

Ingen af de involverede mænd kom alvorligt til skade.

- Det tyder på, at der var tale om en bevidst påkørsel, og at to grupper af mænd fra det kriminelle miljø har haft et sammenstød, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i pressemeddelelsen.

/ritzau/