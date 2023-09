Samsam-advokat: Ahmed var agent og udsat for justitsmord

Ni punkter underbygger og gør det tilsammen uafviseligt, at den terrordømte Ahmed Samsam samarbejdede med de danske efterretningstjenester. Sådan lyder sammenfatningen af den såkaldte Samsam-sag fra advokat Erbil Kaya fredag i Østre Landsret.

Ahmed Samsam har sagsøgt Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, PET og FE, fordi de skal bekræfte, at han arbejdede for dem som agent i 2013 og 2014, hvor han var med i en oprørsgruppe i Syrien.

I Spanien er han idømt otte års fængsel, da man har fundet det bevist, at det var en terrorgruppe. Det afviser Ahmed Samsam dog pure.

Over otte retsmøder har Erbil Kaya på vegne af sin klient, Ahmed Samsam, fremlagt artikler, videoer, dokumenter og afhørt vidner som led i sagen. Fredag er sidste akt, parternes procedurer.

- Ingen i Danmark er længere i tvivl om, at Ahmed Samsam var agent og samtidig var udsat for et justitsmord i Spanien. Vi har aldrig tidligere - og får forhåbentlig aldrig igen - en sag som denne, hvor der er sket et statsorkestreret justitsmord, lyder det indledningsvist fra Erbil Kaya.

Han henviser til, at PET og FE, kunne have bremset terrorsagen i Spanien, hvis man havde bekræftet over for de spanske myndigheder, at Ahmed Samsam var agent.

Erbil Kaya sammenligner i en bisætning Samsam-sagen med historiens mest berømte justitsmord, Dreyfus-affæren, inden han går i gang med at gennemgå ni punkter, som er fremført under sagen i Østre Landsret, og som underbygger, at der var et samarbejde mellem tjenesterne og Ahmed Samsam.

Han henviser blandt andet til chefredaktør Simon Andersen, som i retten har forklaret, at han blev kontaktet af FE-chef Lars Findsen. Findsen gav udtryk for, at der var sket fejl i forhold til Samsam, og at FE ville råde bod på dette.

Kaya henviser desuden til, at der har været 13 forhandlingsmøder mellem Samsams tidligere advokat og efterretningstjenesterne.

- Forhandler tjenesterne med terrorister? Og hvis de gør, gør de det så 13 gange, lyder det retoriske spørgsmål til de tre landsdommere.

Erbil Kaya henviser derudover til, at to mænd - formentlige fra FE - i Enner Mark fængsel gav 10.000 kroner til Samsam.

Kaya henviser ydermere til, hvordan FE-chefen og PET-chefen i usædvanlige møder med flere mediechefer har ladet forstå, at netop i Samsam-sagen skulle man være varsom med mediedækningen, da der kunne være risiko for at råbe statshemmeligheder.

Også Ahmed Samsams egen forklaring, forklaringen fra hans lillesøster og forklaringen fra en spansk journalists og forfatter er på Kayas nipunktsliste.

Endelig er der den massive mediedækning i sagen. Den har en karakter, som man i sagen ikke kan komme udenom, mener Erbil Kaya.

- Normalt vil avisskriverier og mediernes dækning ikke have nogen bevismæssig værdi overhovedet. Men her må landsretten anskue pressens skriverier på en helt anden måde, lyder det fra Erbil Kaya.

Ifølge advokaten er det iøjnefaldende, at PET og FE ikke har skudt en eneste af de historier ned, som har været bragt i Berlingske og DR, der har ført an i dækningen af Samsam-sagen.

- Ville hæderkronede medier som DR og Berlingske sætte hele deres troværdighed på spil for lille bandekriminelle Ahmed Samsam. Som person er han ikke det værd, men som sag er han det hele værd, lyder det fra Erbil Kaya.

Hele formiddagen fredag vil gå med Erbil Kayas procedure. Senere tager Kammeradvokatens Peter Biering over. Han vil procedere for, at tjenesterne skal frifindes. De skal med andre ord ikke tvinges til at indrømme noget.

Efter procedurerne optages sagen til dom. Den afsiges først senere på efteråret. Datoen er ikke fastlagt.

