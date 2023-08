Samsam-advokat om spansk sag: En decideret farce

- Undskyld mig. Det er jo en decideret farce. I Danmark ville sådan noget jo aldrig foregå. Aldrig.

Den harske kommentar kommer fra advokat Erbil Kaya i Østre Landsret. Han har netop afspillet to videooptagelse fra sin klient Ahmed Samsams retssag i Spanien tilbage i 2017.

Samsam har sagsøgt Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester. Han vil have dem til at bekræfte, at han arbejdede for dem som agent under rejser til Syrien i 2013 og 2014.

De oplysninger vil nemlig kunne bidrage til at rense ham i den spanske sag, hvor han i 2018 blev idømt otte års fængsel for at tilslutte sig en terrorgruppe i Syrien.

Det er netop den spanske sag, som Erbil Kaya viser optagelser fra fredag i Østre Landsret. Her ser man, hvordan Ahmed Samsam får skældud af dommeren, fordi han beder om en dansk tolk. Retten har tilkaldt en svensk.

Man ser også, hvordan Samsam i lange passager af sagen sidder alene på anklagebænken, mens vidner afgiver forklaring på spansk.

- Du kan jo se, hvordan jeg flakker og kigger rundt. Jeg forstår ikke en skid af, hvad der foregår, fortæller Ahmed Samsam, da Erbil Kaya spørger nærmere ind til videooptagelserne.

Ahmed Samsam har hele fredag formiddag forklaret om sine rejser til Syrien, hvor han kæmpede mod Assad-regimet for den paramilitære gruppe Kataib Al Iman, på dansk kaldet Troens Brigade.

Gruppen var ikke en del af Islamisk Stat - tværtimod - de var modstandere, gentager Samsam i sin forklaring.

Han fortæller også, hvordan han efter sin hjemkomst fra sin første syrienstur i 2012 blev anholdt og indsat i Kalundborg Arrest for at afsone en dom i en færdselssag. Og her blev han kontaktet af to PET-folk.

Han aftalte med dem, at han på sin næste rejse til Syrien skulle give oplysninger til PET om danskere i Syrien og andet, som kunne have efterretningstjenesten. Til gengæld fik han penge.

Senere blev han overdraget til Forsvarets Efterretningstjeneste og fik to nye kildeførere. De udstyrede ham i 2014 med en bil og en campingvogn fyldt med forskellige former for militært udstyr.

Samsam kørte bilen til Tyrkiets Hatay-region, hvor han overdrog udstyret. Herefter meldte han bilen stjålet, men de tyrkiske myndigheder opdagede på baggrund af videoovervågning, at han løj. Det endte med, at han blev udvist til Danmark med et indrejseforbud på et år.

Året efter ville FE-agenterne have Samsam til Syrien igen, men nu skulle han tilslutte sig Islamisk Stat i stedet for Troens Brigade. Det ville Samsam ikke. Og samarbejdet med FE ophørte.

Frem til 2017 foretog han sig ikke noget med relevans for sagen, men i juni 2017 rejste han til Spanien. Her endte han med at blive anholdt og siden dømt.

Det var på baggrund af en advarsel i det internationale grænseovervågningssystem SIS, som de danske myndigheder i 2015 hæftede på Samsams navn, at han påkaldte sig de spanske myndigheders opmærksomhed.

Hele Samsams fortælling er hverken blevet bekræftet af PET eller FE. Tjenesterne kommenterer nemlig aldrig, hvem man samarbejder med, lyder det.

Samsam forsøger derfor at få Østre Landsret til at tvinge tjenesterne. Sagen behandles i de kommende uger frem til 8. september, hvor landsrettens dommere trækker sig tilbage for at votere.

/ritzau/