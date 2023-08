Samsam anbragt i topsikker afdeling under retssag

Allerede fredag morgen gav Ahmed Samsam udtryk for, at han havde en dårlig dag, inden Østre Landsret tog hul på dag 2 i den retssag, som Samsam har anlagt mod Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, PET og FE.

Samsam bad på forhånd om forladelse, hvis han virkede ophidset og irritabel, og forklarede, at det skyldtes de forhold, som han i de seneste dage har afsonet under.

- Jeg er blevet anbragt i den særligt sikrede afdeling. Jeg har fået frataget alt mit tøj. Jeg har ikke lov til at gå i bad her til morgen. Jeg er virkelig presset, og jeg tror, at det er en bevidst strategi, lød det fra Ahmed Samsam.

Han afsoner normalt i Enner Mark Fængsel i Østjylland. Her har han ret til at føre telefonsamtaler og til at modtage besøg. Men under retssagen, som kører ved Østre Landsret i København, opholder han sig i Vestre Fængsels særligt sikrede afdeling.

Under hele sin forklaring har Samsam dog ikke givet anden udtryk for sin irritation. Dog måtte retsformanden et par gange bede ham om at svare mere konkret på spørgsmålene under advokat Peter Bierings medafhøring.

Peter Biering repræsenterer de to efterretningstjenester i sagen, som Samsam vil have til at anerkende, at Samsam arbejdede for dem som agent under rejser til Syrien i 2013 og 2014.

Tjenesterne afviser over en bred kam at komme ind på deres arbejdsmetoder, herunder at be- eller afkræfte, hvem der måtte samarbejde med tjenesterne.

Den topsikrede afdeling, som Samsam opholder sig i under retssagen, lå tidligere på Politigården i København, men ligger nu om dage i Vestre Fængsel. Her sidder normalvis kun de mest hårdkogte fanger.

Ahmed Samsam står til at blive løsladt om cirka to måneder. Så er han nemlig færdig med at afsone.

/ritzau/