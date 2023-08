Samsam nåede otte minutter i vidneskranken

Efter at have siddet fængslet siden 2017 og været underlagt første det spanske og siden det danske fængselsvæsens begrænsninger i sin ytringsfrihed, kunne Ahmed Samsam torsdag i Østre Landsret forklare sig frit.

Det blev der dog sat en stopper for efter bare otte minutter i vidneskranken.

Da klokken rundede 15.00 var der ikke afsat mere tid til torsdagens retsmøde, og Ahmed Samsam må vente til fredag med at forklare om sin tilværelse som agent for de danske efterretningstjenester PET og FE.

Samsam vil have, at retten skal tvinge tjenesterne til at anerkende, at han arbejdede for dem som agent, da han for år tilbage var i Syrien for at kæmpe mod regimet.

Tjenesterne har afvist hverken at be- eller afkræfte påstanden. Den slags gør efterretningstjenester nemlig ikke, for det vil kunne skade forholdet til og samarbejdet med andre landes efterretningstjenester.

Der har gennem flere år i medierne, navnlig hos DR og Berlingske, været fortalt om Samsams sag. At han skulle have været agent for PET og FE, men at de lod ham i stikken, da han blev anholdt og sigtet for terror i Spanien i 2017. Året efter blev han dømt.

Samsam har i forløbet ladet sig interviewe. Men som indsat har han været underlagt nogle restriktioner og har ikke kunnet tale frit. Og da han var for retten i Spanien, følte han, at han ikke blev behandlet ordentligt. For eksempel fik han ikke en dansk tolk.

- Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for, at jeg får lov til at fremlægge min side af sagen og for at kunne gøre det i en respektabel retssal, nåede Ahmed Samsam at sige, inden klokken slog 15, og retten blev hævet.

Han bedyrede, at han ville svare på alle spørgsmål - også de kritiske. Dog afviste han - umiddelbart efter at have givet netop det løfte - at tale for meget i detaljer om sin tid som bandemedlem.

Ahmed Samsam indtager vidneskranken igen fredag, hvor sagen fortsætter. Det gør den frem til 8. september, hvor Østre Landsret optager den til dom.

De to efterretningstjenester har forlangt frifindelse. Det vil i denne sammenhæng betyde, at de ikke tvinges til at be- eller afkræfte det påståede samarbejde.

