Samsungs nye topmodel er til en lille dedikeret skare

Der er nye telefonflagskibe på vej fra Samsung. I dem er der skruet op for både kraften og kameraoplevelsen.

Når man ser på de tre modeller - Galaxy S22, Galaxy S22+ og Galaxy S22 Ultra - finder man den største opgradering ved den dyreste af dem, vurderer John G. Pedersen.

Han er chefredaktør for meremobil.dk og har som mobilekspert ved netmediet fulgt mobilmarkedet i godt 20 år.

- De har for Ultra-modellen indført en S Pen, altså en betjeningspen, som man kan bruge til at skrive notater på skærmen, tegne skitser og farvelægge.

- Det er der nogle, der synes, er evigt fantastisk, siger han.

Pennen kan gemmes i telefonen, og det er en funktionalitet, som stammer fra Samsungs Galaxy Note-serie.

Selv om nogle er vilde med pennen, er der andre brugere, som ifølge John G. Pedersen aldrig kunne drømme om at bruge den.

- Det er en funktion, som henvender sig til en meget, meget, meget lille målgruppe. Det er der vist ikke nogen tvivl om, siger han.

Den mangeårige kender af mobilmarkedet mener dog, at de to øvrige modeller, Samsung Galaxy S22 og S22+, er interessante for forbrugerne ud fra både et teknologisk og et prismæssigt perspektiv.

- Det er toppen af mobilteknologi, som man finder i øjeblikket, både på skærme, processorer, kamerateknologi og så videre.

- Men når det er sagt, er vi inde i et hamsterhjul i øjeblikket, hvor tingene gentager sig. For folk, der ikke går supermeget op i teknologi, er det rigtig svært at se forskel på en Galaxy S21 og S22, hvis de får den i hånden, siger John G. Pedersen.

Han mener, at Samsungs lancering onsdag - ligesom Apples lancering af iPhone 13 sidste efterår - hverken er overraskende eller banebrydende.

John G. Pedersen kalder dog flagskibene interessante for de teknologiinteresserede og for dem, der går op i at have den nyeste model.

Og har man en telefon, der er nogle år gammel, kan det ifølge ham være interessant at se på de nye modeller. Han forventer, at særligt Galaxy S22 og S22+ vil sælge godt.

De nye modeller kan købes fra 25. februar 2022. Den billigste vil blive solgt fra cirka 6699 kroner.

Amerikanske Apple og sydkoreanske Samsung har i årevis konkurreret om at dominere det globale mobilmarked. Førstepladsen, når det kommer til markedsandele, kan skifte fra måned til måned.

Ifølge Business Wire sad Apple på godt en femtedel af markedet i fjerde kvartal af 2021, mens Samsung havde lidt under en femtedel af markedet.

Blandt andre konkurrenter på telefonmarkedet kan nævnes de kinesiske selskaber Xiaomi, Oppo, der har OnePlus som underbrand, og vivo.

