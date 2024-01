Sanjay Shah bliver frivilligt i varetægtsfængsel

Den svindeltiltalte Sanjay Shah har frivilligt indvilget i at lade sin varetægtsfængsling forlænge foreløbig frem til 19. januar, oplyser Retten i Glostrup.

Sanjay Shah, der er tiltalt for at have snydt den danske statskasse for milliarder af kroner ved svindel med refusion af udbytteskat, blev udleveret fra Dubai 6. december og varetægtsfængslet dagen efter.

Fristen for varetægtsfængslingen blev i første omgang sat til 3. januar, og ifølge Retten i Glostrups retsliste, skulle der da også være et retsmøde i sagen onsdag formiddag.

Men Sanjay Shah er onsdag ikke mødt op i retsbygningen på den københavnske vestegn, og retten oplyser, at der før jul blev holdt et forberedende retsmøde, hvor Sanjay Shah fik forlænget sin varetægtsfængsling efter frivilligt at have accepteret dette.

Retten i Glostrup holdt lige før jul et retsmøde i sagen, hvor det blev besluttet at udskyde hovedforhandlingen til 19. februar. Efter planen skulle sagen mod Sanjay Shah og den medtiltalte Anthony Mark Patterson være indledt allerede 8. januar.

Det er, to år siden at der blev rejst tiltale i sagen mod Shah og Patterson. På det tidspunkt var ingen af dem dog til stede i Danmark, og i første omgang blev de efterlyst internationalt.

Patterson lod sig frivilligt udlevere fra Storbritannien i sommeren 2022, mens Sanjay Shah opholdt sig i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater. Her sad han fængslet frem til udleveringen i december.

De to mænd nægter sig skyldige i anklagerne mod dem. For Sanjay Shahs vedkommende drejer det sig om svindel for hele ni milliarder kroner. Det gør det til den beløbsmæssigt største svindelsag herhjemme nogensinde.

Anthony Mark Patterson sidder ligeledes varetægtsfængslet i sagen. Retten i Glostrup har tidligere bestemt, at han skal sidde fængslet, frem til at der afsiges dom i sagen.

Der er berammet en række dage til hovedforhandling af sagen, som ventes afsluttet i Retten i Glostrup i efteråret. Dommen vil herefter kunne ankes til Østre Landsret af både de tiltale og af anklagemyndigheden.

/ritzau/