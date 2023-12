Sanjay Shah er tavs i retten om udbytteskat

Sanjay Shah ønsker ikke at udtale sig, da han torsdag fremstilles for en dommer i Retten i Glostrup.

Den 53-årige britiske statsborger ankom onsdag til København med fly, efter at han var blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater efter en langvarig proces.

Han er tiltalt for at have bedraget statskassen for mere end ni milliarder kroner. Gennem tre år skal han have scoret det enorme beløb i uberettiget refusion af udbytteskat, hævder anklagemyndigheden.

Iført en blå sweatshirt og hvide joggingbukser føres han af en betjent ind i retslokalet lidt efter klokken ni.

Han smiler og hilser rundt. Tre tolke er til stede i retslokalet, og ved hans side sidder to advokater. Dels den beskikkede forsvarer, Kåre Pihlmann, og dels den britiske advokat Chris Waters.

- Ja, det er korrekt, siger Sanjay Shah, da dommeren beder ham bekræfte, at han blev anholdt klokken 12.13 onsdag ved ankomsten til Danmark.

Ligesom i alle andre grundlovsforhør bliver han også bedt om at bekræfte sin fødselsdato.

- Jeg kan oplyse, at min klient fortsat nægter sig skyldig, siger advokat Pihlmann ved retsmødets begyndelse.

Anklagerne vil torsdag bede dommeren om varetægtsfængsling i foreløbigt fire uger. Argumentet er, at der er grund til at tro, at Shah vil stikke af fra straffesagen.

/ritzau/