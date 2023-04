Sanjay Shah kan komme til Danmark om få dage

Forretningsmanden Sanjay Shah vil formentlig kunne blive fløjet til Danmark inden for få dage.

Det forventer den ene af hans to danske forsvarere, advokat Kåre Pihlmann.

- Forudsat at afgørelsen er endelig, så er det min umiddelbare forventning, at der vil gå ganske få dage, før de praktiske forudsætninger for en udlevering vil være på plads, og at han derfor om kort tid kan lande i Danmark, siger advokaten mandag aften til Ritzau.

Efter ankomsten skal Sanjay Shah stilles for en dommer inden for 24 timer. Her skal det afgøres, om der er grundlag for varetægtsfængsling.

Kåre Pihlmann understreger, at hans klients holdning til tiltalen er uændret.

- Han nægter sig skyldig, siger advokaten.

Afgørelsen om udlevering til Danmark er truffet af en domstol i Dubai. Den skal dog forbi justitsministeren i De Forenede Arabiske Emirater, før den er endelig godkendt.

I øvrigt er det næsten to år siden, at Retten i Glostrup fastslog, at der er en begrundet mistanke mod Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson. Kendelsen om varetægtsfængsling in absentia blev afsagt 31. marts 2021.

Derefter begyndte en langvarig proces om udlevering, som altså synes at have kulmineret mandag aften.

Anklageskriftet mod de to forretningsmænd om særlig groft bedrageri er fra januar 2021. De påståede forbrydelser skal være sket fra 2012 og frem til 2015.

/ritzau/