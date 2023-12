Sanjay Shah lider nederlag - sag skal fortsætte trods udtalelser

Østre Landsret giver torsdag grønt lys til, at straffesagen mod Sanjay Shah kan fortsætte. Der er ikke grundlag for at afvise sagen.

Den britiske finansmand er under anklage for at have bedraget den danske stat for godt ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat. Desuden skal han have forsøgt at svindle sig til yderligere mere end en halv milliard kroner.

Men hans forsvarere har krævet, at sagen afvises på grund af en række udtalelser fra blandt andre ministre.

De har krænket Shahs rettigheder i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, mener forsvarerne, advokaterne Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt.

Enhver har ret til at blive anset som uskyldig, indtil retten har talt, og på dette felt har ministre krydset grænsen, hævder de.

I en kendelse siger tre landsdommere torsdag, at der ikke på det foreliggende grundlag er grund til at tro, at han ikke vil på en retfærdig rettergang, selv om nogle udtalelserne "måtte indebære en krænkelse" af menneskerettighedskonventionen.

Dermed når de frem til samme resultat som Retten i Glostrup.

Imidlertid ønsker forsvarerne at få spørgsmålet sendt helt til tops i retssystemet, oplyser de.

Adgang til Højesteret kræver dog en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

- Vi er naturligvis skuffede over landsrettens kendelse, lyder det fra forsvarerne i en mail.

De har zoomet ind på udtalelser fra blandt andre den nuværende justitsminister Peter Hummelgaard (S), tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) og tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Sidstnævnte gav i juni 2022 et interview til TV 2 om sagen.

"Det er velfærdstyveri ved højlys dag, når man stjæler milliarder af kroner, sagde han blandt andet.

Problemet er, at for eksempel ministre ikke må udtale sig om en mistænkt eller tiltalt borgers skyld, så længe retten ikke har taget stilling. Det har Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg tidligere slået fast.

Landsrettens kendelse lægger dog vægt på de retssikkerhedsgarantier, som ligger i både retsplejeloven og Grundloven. Blandt andet derfor kan man ikke konkludere, at Sanjay Shah ikke vil få en retfærdig rettergang.

Han, der blev udleveret 6. december, nægter sig skyldig. Sagen indledes efter planen 8. januar. Men forsvarerne ønsker sagen udskudt, så de får tilstrækkelig tid til at forberede forsvaret.

