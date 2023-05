Sanjay Shah taber igen skattesag i Dubai mod Skattestyrelsen

Sanjay Shah skal betale den danske stat 1,25 milliarder dollar. Det svarer til 8,5 milliarder kroner.

Det har Dubais højeste domstol afgjort, skriver mediet The National i Dubai.

Skattestyrelsen vandt også sagen, da den første gang var for retten i Dubai i september 2022.

Her blev Sanjay Shah og en række andre personer dømt til at betale Skattestyrelsen. Men Shah ankede afgørelsen.

Ifølge The National skal Sanjay Shah også betale fem procent i renter af summen. Renterne er løbet på, siden Skattestyrelsen anlagde sagen i 2018.

I Danmark er Sanjay Shah tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner.

Han menes at være en af de udenlandske forretningsmænd i den såkaldte udbyttesag.

I sagen udbetalte de danske skattemyndigheder refusion af udbytteskat, uden at ansøgerne reelt havde krav på det.

Sanjay Shah nægter sig skyldig i anklagerne mod ham.

Samlet har den danske statskasse mistet 12,7 milliarder kroner i forbindelse med udbyttesagen.

Ifølge The National oplyser advokatfirmaet i Dubai, som repræsenterer Skattestyrelsen, at processen for, hvordan pengene kan betales til den danske stat, allerede er gået i gang.

Ud over den civile retssag har de danske myndigheder også forsøgt at få Sanjay Shah udleveret til Danmark.

Her afgjorde en domstol i april, at den britiske forretningsmand skulle udleveres. Hvornår det sker er uvist.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Skattestyrelsen.

