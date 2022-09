Sanjay Shah venter fortsat svar om løsladelse i Dubai

I mandags afgjorde en domstol i Dubai, at den svindeltiltalte Sanjay Shah ikke skal udleveres til Danmark.

Tre dage senere er det endnu uvist, om han skal løslades, nu hvor sagen i første omgang er afvist. Det oplyser den ene af hans danske advokater Mikael Skjødt torsdag.

- Vi har ikke fået nogen melding om hverken det ene eller det andet - hverken at han er blevet løsladt, eller at en dommer skal have besluttet, at han fortsat skal være fængslet, siger advokaten.

Udleveringssagen kan komme for en højere retsinstans, da anklagemyndigheden i Dubai har mulighed for at appellere. Der er en frist på 30 dage, og det er endnu uvist, hvad den vil gøre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Britiske Sanjay Shah ønskes udleveret til Danmark, da han er anklaget for at have en hovedrolle i udbyttesagen, hvor der blev udbetalt refusion af udbytteskat, uden at ansøgerne havde krav på det.

Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner, og der venter til august næste år en retssag mod ham i Retten i Glostrup.

Det var 3. juni, at det kom frem, at den mistænkte svindler var blevet anholdt i Dubai. Siden har han været fængslet.

Sanjay Shahs lokale advokat i Dubai, Ali Ismael al Zarooni, har tidligere fortalt til flere medier, at han vil forsøge at få Shah ud af fængslet, fordi udleveringen er afvist.

- Loven siger, at Shah har krav på at komme ud af fængslet nu. Jeg arbejder på, at det sker i dag. Processen er i gang, sagde al Zarooni tirsdag til Politiken.

Sanjay Shah nægter sig skyldig i tiltalen. Han har tidligere udtalt til Børsen, at han har brugt et hul i loven.

/ritzau/